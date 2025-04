Al Galata tornano gli “incontri in blu”: donne, uomini e storie di mare

Genova. Al via la sesta edizione di “Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare”, la rassegna culturale che negli anni si è affermata come il più importante appuntamento italiano dedicato alla cultura del mare, alla sua narrazione e ai suoi protagonisti. Ideata e diretta dal giornalista e scrittore Fabio Pozzo, la rassegna è realizzata in co-organizzazione con il Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, l’Associazione Promotori Musei del Mare e Genova Cultura e si svolge nella suggestiva cornice del Galata Museo del Mare di Genova.

Anche per il 2025, il calendario propone un ciclo di incontri aperti al pubblico e ad ingresso gratuito, tutti in programma alle ore 18.30 presso l’Auditorium del Galata. Un palcoscenico dove si raccontano uomini e donne fuori dall’ordinario, legati in modi profondi e differenti al mare: sportivi, imprenditori, esploratori, ambientalisti, pensatori.

Ad aprire la rassegna, lunedì 5 maggio, sarà Francesco “Checco” Bruni, uno dei più grandi timonieri a livello mondiale, tre partecipazioni olimpiche, protagonista delle ultime edizioni dell’America’s Cup al timone di Luna Rossa, che racconterà la sua storia di uomo e di atleta.

Seguirà martedì 10 giugno l’incontro con Rosalba Giugni, fondatrice e presidente di Marevivo, protagonista da oltre quarant’anni nella difesa del mare. Una voce autorevole e appassionata dell’ambientalismo italiano, che offrirà anche l’occasione per riflettere sullo stato attuale della salute dei nostri mari.

Venerdì 5 settembre, in occasione della tappa genovese di The Ocean Race Europe, toccherà a Francesca Clapcich, velista professionista che ha partecipato a due Olimpiadi, ha corso in due giri del mondo in equipaggio, ha preso parte alla prima Women’s America’s Cup e che ha annunciato la sua sfida al Vendée Globe 2028, la più estrema delle regate: il giro del mondo in solitaria e senza scalo. Un racconto potente di sport, determinazione e uguaglianza di genere.

Giovedì 18 settembre salirà sul palco Giovanna Vitelli, presidente di Azimut/Benetti, colosso mondiale della nautica, primo produttore globale di superyacht. Con lei si parlerà di barche, innovazione e leadership femminile, ma anche del suo percorso personale, che l’ha portata dalla carriera legale alla guida del gruppo fondato dal padre.

Giovedì 9 ottobre sarà la volta di Umberto Pelizzari, leggenda dell’apnea, recordman mondiale e oggi divulgatore e docente. La sua sarà una testimonianza unica sulla connessione profonda tra corpo umano, mente e mare.

Giovedì 13 novembre è previsto un ultimo appuntamento di grande rilievo con l’Armatrice Mariella Amoretti, CEO di Amoretti Group, Cavaliere del Lavoro e prima Vicepresidente donna di Confitarma

La rassegna sarà trasmessa su Telenord, canale 11 del digitale terrestre regionale, e sarà visibile anche sui portali galatamuseodelmare.it e telenord.it. Novità di quest’anno è l’inserimento della 6° edizione degli “Incontri in Blu” nel programma biennale, proposto da Comune di Genova, Regione Liguria e Camera di Commercio di Genova, dal titolo “Regata Culturale“: un concept strutturato, che si articola in una serie di progetti pubblici e privati, coordinati nell’ambito di una strategia condivisa tra istituzioni, imprese e realtà culturali.

Un ringraziamento particolare ai sostenitori della sesta edizione della rassegna: Cambiaso e Risso Group in qualità di main sponsor, Giuseppe Pierucci azienda del Gruppo Finsea, Tarros Group, Psa Italy, Gruppo Grendi, Marmoinox – Ombralus; Hotel Astoria sponsor tecnico.

La sesta edizione della rassegna “Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare” vanta il patrocinio di: Guardia Costiera, Regione Liguria, Confindustria Nautica, Assarmatori, Confitarma, One Ocean Foundation, Rai Liguria, FIV-Federazione italiana della vela, Fondazione Tender to Nave Italia, Mare Vivo Fondazione ETS, Yacht Club Italiano, Fondazione Centro Velico Caprera, Collegio Nazionale Capitani, Federlogistica e Federagenti.

Dopo aver ospitato nelle passate edizioni 30 protagonisti di caratura nazionale e internazionale – tra cui Sir Robin Knox-Johnston, Jean Le Cam, Max Sirena, Hugo Vau, Cecilia Eckelmann Battistello, Laura Dekker, Chris Bertish, Santiago Lange, Michael di Sealand, Ambrogio Beccaria e Giovanni Soldini – “Incontri in Blu” si conferma uno spazio dove il mare diventa racconto, memoria, ispirazione e visione per il futuro.