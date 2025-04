Al centro congressi del Porto Antico nel 2024 oltre 60 eventi: “Oltre il 20% dedicati alla medicina”

Genova. I Magazzini del Cotone e il Porto Antico punto di riferimento per il turismo congressuale genovese. La conferma arriva dal presidente della società, Mauro Ferrando, che ha annunciato di avere formalizzato già 60 prenotazioni fino a dicembre e numerose richieste sono arrivate per il 2026.

“I numeri ci dicono che il turismo congressuale rappresenta un segmento importante del turismo italiano, e per Genova, che non nasconde le proprie ambizioni in questo settore, il centro congressi dei Magazzini del Cotone è uno straordinario asso nella manica – ha detto Ferrando – In particolare, sottolineo con soddisfazione la crescita degli eventi dall’estero, un segnale che, se confermato, dimostra la vocazione sempre più internazionale dei nostri spazi congressuali”.

Il centro congressi ha da poco ospitato l’ottavo congresso internazionale dell’Associazione italiana per lo Studio del Glaucoma, la tre giorni dell’International Forum on Rescue in Difficult Environment dedicato agli effetti del cambiamento climatico sulle operazioni di soccorso, la First Lego League che ha portato a Genova oltre 400 ragazzi da tutte le regioni italiane, e la Timossi Experience, l’evento B2B di riferimento in Liguria per il settore Ho.Re.Ca.

Dal 3 al 5 aprile invece la struttura ospiterà il congresso nazionale sull’Ictus cerebrale: “La convegnistica medica è un autentico plus della nostra struttura con prenotazione lungo tutto l’arco dell’anno – ha detto Lucia Nardi, responsabile del Centro Congressi di Porto Antico – Registriamo infatti un 23% di congressi medici tra internazionali, nazionali, e provinciali, un 15% di eventi aziendali nazionali, un 10% di fiere, un 5% di convegni scientifici, e poi meeting, concorsi, catering, sport e molto altro. Cresce l’investimento tecnologico finalizzato a una migliore soddisfazione dei clienti, i quali direttamente dal nostro sito, tramite il tour virtuale, hanno la possibilità di costruire gli spazi a disposizione secondo le loro specifiche esigenze” .

La struttura congressuale dei Magazzini del Cotone ha una sala principale da 1.480 posti, 13 sale per una capienza complessiva di 2.200 persone e un’area espositiva di 8.500 metri quadrati. Nel 2024 ha ospitato 64 eventi, di cui dieci internazionali, per un totale di quasi 190mila presenze.

Per celebrare il traguardo, è stata installata nel modulo 8 del Centro Congressi del Porto Antico una grande tela sei metri per due realizzata dal pittore genovese (ma bogliaschino d’adozione) Gian Marco Crovetto. L’opera raffigura un’ampia veduta del Porto Antico di Genova, e una sua riproduzione è presente nell’atrio del Modulo 5 dei Magazzini del Cotone, all’ingresso degli uffici della società.