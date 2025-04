Al Carlo Felice arriva “Zena Ridens”, comicità a sostegno del Gaslini e della ricerca sul cancro

Genova. Sabato 12 aprile, alle ore 20.30, il Teatro Carlo Felice di Genova alzerà il sipario su Zena Ridens, spettacolo che unisce comicità e impegno a sostegno dell’Istituto Gaslini attraverso la sua Gaslininsieme e della Fondazione Airc a supporto della ricerca contro il cancro.

L’evento, patrocinato dal Comune di Genova e promosso dal Comitato Jack x 1000 – associazione benefica nata nel 2023 in memoria di Giacomo “Jack” De Martini -, sarà una serata importante che vedrà alternarsi sul palco alcuni dei personaggi più amati della risata ligure come Enrique Balbontin, Alessandro Bianchi, Andrea Carlini, Andrea Ceccon, Andrea Di Marco, Enzo Paci, Daniele Raco, Soggetti Smarriti. A guidare la squadra di comici nelle vesti del presentatore Daniele Ronchetti.

“Siamo orgogliosi di sostenere Zena Ridens, uno spettacolo che coniuga il valore della comicità con l’impegno concreto per la ricerca e la salute dei più piccoli. Il Teatro Carlo Felice, che ringrazio, sarà il palcoscenico di una serata straordinaria, dove la risata diventerà il filo conduttore della solidarietà a favore di due realtà fondamentali per la nostra città come la Fondazione AIRC e l’ospedale Gaslini – dichiara Paola Bordilli, assessore del Comune di Genova -. Genova ha una lunga tradizione di impegno sociale e culturale, e il patrocinio a questa iniziativa testimonia la nostra vicinanza a eventi che promuovono la generosità e la coesione della comunità. Ho avuto la fortuna di conoscere Giacomo De Martini e questo evento, in cui il divertimento è al servizio della generosità e della solidarietà, si innesta in piena continuità con il suo stile di vita terrena. Invito tutti a partecipare numerosi”.

L’intero ricavato, al netto delle spese organizzative, sarà devoluto in parti uguali a Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e Ospedale Gaslini di Genova che, tramite Gaslininsieme, acquisterà il dispositivo Ambient Risonanza Magnetica per la Radiologia e la Neuroradiologia. “L’Ambient Risonanza Magnetica trasforma l’esperienza dell’esame, offrendo un’immersione visiva che distrae e intrattiene i pazienti mentre sono all’interno del tunnel della risonanza. Questo non solo aumenta la loro collaborazione, ma contribuisce anche a rendere l’intero processo più confortevole e meno stressante”, afferma Maria Beatrice Damasio, direttrice della Radiologia dell’Istituto Giannina Gaslini.

I biglietti dello spettacolo, il cui costo è compreso tra 20 e 35 euro, sono acquistabili presso il botteghino del Teatro Carlo Felice e online su VivaTicket: www.vivaticket.com/it/ticket/zena-ridens/262542?culture=it-it.

Il Comitato Jack x 1000 siega: “Siamo un gruppo di amici di Giacomo Jack De Martini, che ci ha lasciato improvvisamente ad ottobre 2023 e che era una persona dal cuore grande, sempre pronto ad aiutare il prossimo. Seguendo il suo esempio e la sua filosofia di vita, nel febbraio 2024 abbiamo costituito questo Comitato con lo scopo di promuovere e sostenere iniziative ed eventi di natura benefica per raccogliere fondi da destinare al finanziamento della ricerca sul cancro, della cura e dell’assistenza dei malati oncologici, così come da sua espressa volontà. L’anno scorso, grazie agli eventi organizzati, abbiamo potuto donare 26.000 euro a vari enti benefici ed intitolare una borsa di ricerca a favore di Airc-Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. Invitiamo tutti a partecipare a Zena Ridens per aiutarci a fare crescere il nostro progetto e a portare ulteriori aiuti”.

“Zena Ridens è un’importante occasione per trasformare il divertimento in solidarietà, contribuendo concretamente al benessere dei piccoli pazienti del Gaslini. Siamo grati al Comune di Genova e al Teatro Carlo Felice per aver reso possibile questa serata, che ci aiuterà a dotare l’ospedale di tecnologie all’avanguardia come l’Ambient Risonanza Magnetica, rendendo l’esperienza diagnostica più serena per i bambini e le loro famiglie», sottolinea Anna Zanuttini, segretaria generale di Gaslininsieme.

Alla serata sarà presente anche la ricercatrice Ecem Tiryaki, aggiudicataria di una borsa di ricerca di Fondazione AIRC, finanziata grazie ai fondi raccolti in occasione degli eventi organizzati dal Comitato Jack x 1000 nel 2024, ed impegnata in un progetto sull’efficacia di una nuova terapia oncologica non invasiva per tumori dei tessuti profondi in ambito clinico, con un’attenzione particolare al comfort del paziente e alla minimizzazione degli effetti collaterali: “Grazie alla borsa di studio avrò l’opportunità di completare un progetto fondamentale per la mia futura carriera di ricerca e potrò acquisire delle esperienze preziose in attività di mentoring, gestione dei progetti e pianificazione sperimentale – aggiunge Tiryaki della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia di Genova -. Voglio ringraziare tutte le persone del Comitato Jack x 1000 per il loro impegno e il pubblico che con generosità ha partecipato a questo spettacolo. Sono onorata di poter portare avanti il mio lavoro nel ricordo di Giacomo De Martini”.