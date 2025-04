Aggressione smentita, Salvini: “Che tristezza, gli unici fascisti immaginari stanno a sinistra”

Genova. “Che tristezza. Per tre giorni c’è stato l’allarme violenza fascista a Genova e poi si è scoperto che gli unici fascisti immaginari stanno a sinistra”. È il commento di Matteo Salvini, leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, sul caso della finta aggressione denunciata da un sindacalista della Fillea Cgil a Sestri Ponente, ora indagato dalla Procura per simulazione di reato e sospeso dalla sua organizzazione.

“Spero che non facciano campagna elettorale così per tutto il mese di maggio perché vorrei che offrissero la loro idea di città, futuro, lavoro, sviluppo, infrastrutture, porto, housing sociale, non la ricerca di fascismi immaginari – prosegue Salvini -. Purtroppo non solo a Genova ci sono abituati. Spero che questo signore, che ha gettato allarme in città per giornate intere, paghi fino in fondo il frutto della sua incoscienza“.

Dopo la cerimonia di avvicendamento al comando della Capitaneria e la visita a Euroflora, Salvini ha raggiunto il Teatro della Gioventù per l’evento elettorale della Lega a sostegno di Pietro Piciocchi col presidente ligure Marco Bucci e il viceministro Edoardo Rixi. Il segretario leghista è il primo leader politico del centrodestra a presenziare in questa campagna elettorale.

“Io ci sono venuto tante volte, ci tornerò tante volte prima e dopo il voto – spiega -. Penso che il centrodestra e la Lega si presentino ai genovesi senza bisogno di fare comizi ma con anni di lavoro fatto nei quartieri, nelle periferie, nelle piazze, dal centro storico a Sampierdarena, da Begato a Levante. Capisco la sinistra che ha tanto tempo libero e viene a proporre di fare per Genova quello che non ha fatto per quarant’anni, noi offriamo i risultati concreti di Bucci e Piciocchi”.

Poi un annuncio in vista della chiusura tra meno di un mese: “Penso che anche gli altri leader del centrodestra verranno prima del voto, anche Giorgia Meloni. Faremo una cosa tutti insieme appassionatamente“.