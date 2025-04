Aggressione sindacalista, Cgil in prefettura: “Attivate indagini e misure di sicurezza”

Genova. Dopo la denuncia dell’aggressione, ieri, ai danni di un sindacalista Cgil, i segretari generali di Cgil Genova e Liguria hanno incontrato questa mattina la prefetta Cinzia Torraco.

“La prefetta ha definito il fatto accaduto ieri gravissimo – dicono dalla Cgil – tanto da far convocare immediatamente il comitato per l’ordine e la sicurezza”.

I segretari Cgil hanno evidenziato la gravità dell’accaduto “sia per il vile gesto, sia per la matrice dello stesso, tanto più intollerabile in una città come Genova e a pochi giorni dalla ricorrenza dell’ottantesimo anniversario della Liberazione”.

La prefetta – si legge in una nota del sindacato – ha manifestato la propria sensibilità e anche quella della questura di Genova e ha garantito l’attivazione immediata delle indagini e di tutte le misure di sicurezza necessarie, esprimendo anche la volontà di poter presto identificare i responsabili e conoscere la natura dell’aggressione per impedire che atti ignobili come questo possano ripetersi”.