Notte di sangue a Caricamento: 17enne colpito alla schiena con cocci di bottiglia. E’ grave al San Martino

Genova. Notte di sangue a Genova, dove un ragazzo minore è stato ricoverato in codice rosso e in gravi condizioni a seguito di una aggressione avvenuto nella notte in piazza Caricamento.

L’episodio è avvenuto poco prima di mezzanotte: secondo quanto riportato dai soccorritori, il 17enne sarebbe stato colpito diverse volte alla schiena con dei cocci di bottiglia, probabilmente a seguito di una rissa o di una aggressione.

Il ragazzo, dopo essere stato soccorso sul posto, è stato poi portato d’urgenza all’ospedale San Martino, dove sarebbe arrivato in gravi condizioni. Sul posto anche i carabinieri che hanno fatto i rilievi del caso e aperto le indagini per capire cosa sia successo e rintracciare gli aggressori.