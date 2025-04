Isola del Cantone. Un aereo ultraleggero biposto si è schiantato nei pressi della località Montessoro, nel territorio di Isola del Cantone, in alta Valle Scrivia. Il bilancio è di due morti.

Incidente aereo a Isola del Cantone: il boato e poi l’incendio

La richiesta di intervento è arrivata ai vigili del fuoco poco prima delle 14.45 di mercoledì 2 aprile per un aereo che volava a bassa quota sopra gli alberi. I testimoni hanno riferito di avere poi sentito un boato e di avere visto fumo e fiamme. Un’altra testimone ha riferito di avere visto l’aereo volare molto basso, tra la nebbia, sfiorare le cime degli alberi e poi andare a schiantarsi contro il fianco della collina. Le squadre si sono precipitate sul posto e a fatica sono riusciti a raggiungere la zona indicata, iniziando a passarla al setaccio anche con l’elicottero Drago.

Rinvenuti i corpi dei due occupanti

I vigili del fuoco hanno prima spento l’incendio divampato nella vegetazione dopo lo schianto, e hanno rinvenuto dapprima parte dei relitti del velivolo, poi uno zaino e a una calzatura. Subito dopo hanno individuato anche due corpi senza vita, quelli dei due occupanti dell’ultraleggero.

Aereo partito da Torino

Il velivolo, stando alle prime informazioni, è partito da Torino. Non è stato ancora possibile l’identità delle due vittime a causa dei danni provocati dalle fiamme. Si tratta di un ultraleggero di ultima generazione. Per questo genere di velivoli non è necessario compilare il piano di volo, fattore che complica la ricostruzione dei suoi spostamenti.

Mobilitazione di soccorsi, ma il problema è la nebbia

I vigili del fuoco e il team dei soccorritori sono intervenuti in forze con la problematica di scarsa visibilità per la nebbia, motivo per cui al momento le notizie sono frammentarie: “Per il momento non ho informazioni precise, attendo di sapere dai vigili del fuoco se la zona dell’impatto sia raggiungibile”, ha spiegato a Genova24 il sindaco Gianluca Campora.

Il 118 ha inviato sul posto l’automedica Golf 7, l’elisoccorso Drago, la Croce Rossa di Ronco Scrivia. Tra i soccorritori ci sono anche soccorso alpino e carabinieri.