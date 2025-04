“Acquolina, quando la cucina unisce”, al via i laboratori della Cucina Popolare Genovese e le scuole del territorio

Genova. Ha preso ufficialmente il via il progetto Acquolina, promosso dalla Cucina Popolare Genovese con il sostegno del Comitato Territoriale IREN, grazie alla preziosa collaborazione tra l’Istituto Comprensivo Montaldo Burlando e l’Istituto Marco Polo.

Il primo laboratorio si è svolto nei locali della Cucina Popolare e ha visto protagonisti gli studenti di una classe mista composta da ragazzi italiani e studenti portoghesi in Erasmus, coinvolti grazie all’impegno del Comprensivo Montaldo Burlando. A guidare l’attività, con passione e competenza, due studentesse dell’Istituto Marco Polo – Ludovica Perria e Irene Bonazza – che per un giorno si sono trasformate in vere e proprie docenti, insegnando come preparare il tradizionale pesto alla genovese al mortaio.

“Siamo orgogliosi di iniziare questo percorso proprio da qui, dalla nostra cucina, con un laboratorio che mette insieme tradizione, manualità e inclusione” – afferma Roberto D’Avolio, responsabile del progetto della Cucina Popolare – “Il pesto è un simbolo della nostra identità, ma oggi è stato anche un ponte tra culture e generazioni diverse.”

Il progetto Acquolina proseguirà nei prossimi mesi con una serie di laboratori didattici, grazie al contributo attivo del Marco Polo, i cui studenti svolgeranno un ruolo di tutoraggio, e con il coinvolgimento continuo delle classi del Montaldo Burlando, sempre attente alla formazione integrata e multiculturale. Un aspetto centrale del progetto è anche l’educazione all’uso consapevole dell’acqua in cucina, risorsa preziosa da valorizzare in ogni fase della preparazione dei piatti. Attraverso gesti semplici ma significativi, gli studenti imparano a rispettare l’ambiente partendo dalla quotidianità.

“Vedere le nostre studentesse insegnare con passione e competenza è stata una grande emozione” – dichiara Marco Furnó, presidente e socio fondatore della Cucina Popolare – “Ringrazio il Comitato Territoriale IREN per il sostegno concreto a questo progetto, che ci consente di costruire occasioni vere di crescita, educazione e comunità”.

“Acquolina è molto più di un progetto di educazione alimentare: è un laboratorio di cittadinanza attiva. In ogni incontro si impara a cucinare, ma soprattutto si impara a stare insieme, a conoscersi, a rispettarsi”, aggiunge Aldo Milfa, anche lui socio fondatore della Cucina Popolare.Il prossimo appuntamento è previsto per aprile, con nuovi laboratori aperti alle scuole e alla cittadinanza. La Cucina Popolare si conferma uno spazio generativo, dove il cibo diventa cultura, legame e speranza.