Acquacoltura, Fai Cisl: “Approvata nuova legge regionale, speranza per Aqua de Ma”

Genova. “Fai Cisl Liguria e CISL Liguria esprimono soddisfazione per la legge regionale , pubblicata in questi giorni, che dispone – tra l’altro – in materia di pesca professionale e acquacoltura marina, e ringraziano Regione Liguria per essere intervenuta in materia di concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale destinate all’ esercizio delle attività di pesca professionale e acquacoltura”.

Così in una nota Donatella Lamanna, segretaria territoriale Fai Cisl Liguria “Auspichiamo che la recentissima Legge Regionale possa aprire anche nuovi scenari positivi per la salvaguardia dell’ attività di Aqua de Ma e dei suoi lavoratori”, commenta la sindacalista sul futuro dell’azienda di acquacoltura di Lavagna sotto ordinanza di sgombero con l’incertezza per il futuro di 25 lavoratori.

Una situazione che adesso potrebbe avere nuove evoluzioni con questa legge regionale: “Così si stabilisce la competenza, le procedure necessarie al rilascio, la durata delle nuove concessioni, e la possibilità per la Regione di approvare direttive vincolanti per l esercizio del funzioni amministrative con l’ obiettivo di favorire lo sviluppo delle attività relative alla pesca, all’ acquacoltura, alla tutela e all’incremento delle riserve alieutiche”, spiega ancora Donatella Lamanna.