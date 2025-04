Aci Genova dona oltre 5.700 euro al Gaslini, serviranno anche per il centro elioterapico

Genova. Aci Genova per la città e per chi soffre. Ancora una volta il grande cuore dei soci si è messo al servizio di un’eccellenza pediatrica come l’istituto Giannina Gaslini e ne è nata una donazione che ha consentito di supportare l’allestimento del centro elioterapico e l’acquisto di tre poltrone letto per l’unità operativa complessa di emato-oncologia diretta da Carlo Dufour.

L’iniziativa, partita nell’ottobre 2023 si è conclusa nel dicembre 2024 con la donazione alla Fondazione Gaslini della somma di 5.724 euro.

“Nell’ambito del nostro impegno sociale e a sostegno della comunità ligure – racconta il presidente di Aci Genova Carlo Bagnasco – abbiamo lanciato una raccolta fondi. Ogni socio all’atto del rinnovo della tessera poteva versare un euro per la Fondazione Gaslini Insieme e Aci Genova si è impegnato a raddoppiare il valore di ogni donazione. La risposta è stata generosa e oggi possiamo finalizzare questa raccolta con la consegna dell’assegno al Gaslini”.

“È stata una raccolta fondi che ha coinvolto tutte le delegazioni Aci Genova che ringraziamo per il supporto – aggiunge il diirettore di Aci Genova Raffaele Ferriello – un ringraziamento va anche al Lions Club sezione di Sampierdarena che ci ha accompagnato in questo percorso. Questa iniziativa conferma, se ce ne fosse bisogno, la presenza attiva di Aci Genova nel tessuto cittadino”.