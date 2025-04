Nuove sedi dell’Accademia Ligustica negli ex Magazzini del Sale e alla Fortezza: siglato l’accordo

Genova. È stata sottoscritta martedì mattina a Palazzo Tursi la lettera d’intenti tra Comune di Genova e Accademia Ligustica di Belle Arti per la futura concessione all’Accademia degli ex Magazzini del Sale e Villa Grimaldi “La Fortezza”, a Sampierdarena.

In base a questo accordo l’Accademia Ligustica di Belle Arti si attiverà per collocare nuove sedi in cui realizzare e implementare le proprie attività istituzionali. Il Comune di Genova, dal canto suo, attraverso l’assessorato al Patrimonio, Porto, Mare e Pesca, si impegna a porre le condizioni affinché gli ex Magazzini del Sale e La Fortezza possano essere oggetto di concessione a favore dell’Accademia.

La lettera di intenti è stata sottoscritta dall’assessore comunale al Patrimonio Francesco Maresca e dal presidente dell’Accademia Ligustica di Belle Arti Filippo Biolé. Presente tra gli altri anche il direttore dell’Accademia Ligustica di Belle Arti Guido Fiorato.

“Due edifici che, grazie alle risorse Pnrr, non solo torneranno a essere finalmente fruibili, ma diventeranno un luogo di formazione dei professionisti delle arti visive del futuro, con benefici dal punto di vista economico, occupazionale e sociale per tutta la nostra città, di cui l’Accademia Ligustica rappresenta un’assoluta eccellenza”, ha detto l’assessore Maresca.

“Abbiamo ricevuto diverse richieste di utilizzo dei nuovi spazi da parte di enti importanti e riqualificanti per il territorio, e non posso che dirmi soddisfatto dell’accordo stretto con l’Accademia Ligustica di Belle Arti che dovrebbe collocarsi anche all’interno dei Magazzini del Sale, dando così un importante valore aggiunto di riqualificazione a Sampierdarena e a tutto il nostro Municipio”, aggiunge il presidente del Municipio II Centro Ovest Michele Colnaghi.

“La concessione di ulteriori spazi all’Accademia Ligustica di belle arti rappresenta una grande opportunità di crescita dell’istituzione e della sua missione nell’ambito dell’alta formazione ma anche un’occasione preziosa per creare luoghi di aggregazione per gli studenti e per riqualificare il patrimonio storico-artistico a beneficio della collettività – sottolineano il presidente dell’Accademia Ligustica di Belle Arti Filippo Biolé e il direttore Guido Fiorato – Siamo pronti a dialogare con il territorio affinché l’operazione riesca al meglio e soddisfi le aspettative di tutti”.