Abbandona due gatti in strada, denunciato dalla polizia

Genova. La polizia ha denunciato un 28enne ecuadoriano per abbandono di animali.

Ieri sera attorno alle 23 gli agenti sono stati inviati in via Lanza per una lite in strada tra più persone. Al loro arrivo hanno raccolto la testimonianza di una persona che ha raccontato che un paio d’ore prima aveva notato dalla finestra il giovane giungere da una via limitrofa tenendo un gatto per il collo per poi cercare di farlo entrare a forza sotto alcuni bancali posti sul marciapiede. Poco dopo ritornava sul posto per depositare, nei pressi dei bidoni della spazzatura, anche una lettiera e un altro trasportino, probabilmente contenente un secondo gatto.

La persona, non vedendolo più tornare, è scesa in strada e, insieme ad altri condomini si è preoccupata di mettere al sicuro i due gatti e di cercar loro una sistemazione.

Un bel po’ di tempo dopo si è palesato il proprietario dei gatti lamentandosi che il cognato convivente, il 28enne, li aveva portati in strada contro il suo volere poiché avevano fatto i bisogni sul tappeto. I soccorritori però, temendo che i gatti venissero nuovamente abbandonati, avevano delle remore a restituirli e da lì era nata la lite.

Gli agenti si sono recati poi all’interno dell’appartamento del 28enne constatando che tutto il necessario alla sussistenza dei due animali (cibo, ciotole, lettiera) era stato gettato via. Visti i presupposti i gattini sono stati affidati alla Croce Gialla.

(foto di archivio)