Genova. Dopo il successo delle prime due edizioni, la Tigullio Vip Padel Cup torna con la sua terza edizione, che si svolgerà dal 4 all’8 giugno 2025 appunto nel Tigullio.

L’evento è patrocinato dalla Regione Liguria e dai Comuni di Santa Margherita Ligure, Rapallo e Portofino. Il torneo, sotto l’egida della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), si disputerà presso il Circolo Tennis di Santa Margherita Ligure con ingresso gratuito per il pubblico.

Mercoledì 4 giugno, alle ore 19, sulla passeggiata a mare di Rapallo presso il Chiosco della Musica, si terrà l’estrazione ufficiale delle squadre partecipanti alla Tigullio Vip Padel Cup. L’evento vedrà la partecipazione di volti noti del mondo dello spettacolo e del giornalismo come Jimmy Ghione, Moreno Morello, il cantante Moreno, Chiara Squaglia e Raja di Striscia la Notizia. A seguire, alle ore 21, è in programma ​il live show di Valentina Persia, che offrirà al pubblico una serata all’insegna​ dell’intrattenimento e del divertimento. All’interno della manifestazione c’è spazio per tutte le età grazie a “Padel per Nonnipoti“, l’iniziativa che il 3, 4 e 5 giugno coinvolge bambini delle elementari e i loro nonni in lezioni di padel.

Anche quest’anno il cast dei partecipanti all’evento sarà ricco e variegato, con oltre 30 volti noti dello sport, dello spettacolo, della televisione e del giornalismo italiano, tra cui Stefano Bettarini, Antonio Cabrini, Stefano Sorrentino, Giorgia Palmas, Cristiano Doni, Ciro Ferrara, Fabio Quagliarella, Francesca Piccinini, Jimmy Ghione, Pierluigi Pardo, Matteo Bassetti e Michela Persico. Grande attesa anche per il primo torneo “rosa”, che vedrà protagoniste donne dello sport e dello spettacolo in un momento di sport e spettacolo tutto al femminile. Non mancheranno madrine d’eccezione come Alba Parietti, Cecilia Capriotti, Chiara Squaglia, Raja di Striscia la Notizia, Nicoletta Larini, Maria Laura De Vitis, e molte altre ospiti ancora in via di conferma​, per un appuntamento che celebra l’energia positiva dello sport, lo stile italiano e la bellezza della Liguria.

“Un’occasione unica per promuovere la Liguria attraverso lo sport, lo spettacolo e la grande partecipazione di personaggi noti del panorama nazionale – spiega l’assessora regionale allo Sport Simona Ferro – Nel 2025 la Liguria è Regione Europea dello Sport e grazie a eventi come questo incentiviamo il turismo sportivo ed esperienziale: vogliamo dimostrare che i luoghi più belli e iconici del nostro territorio, scelti ogni anno da milioni di visitatori, sono ideali anche per praticare attività fisica all’aria aperta”.