A Euroflora la premiazione dei piccoli artisti del concorso Aster dedicato agli alberi

Genova. Si è tenuta a Euroflora, all’interno degli spazi dell’Arena Tamerice, nel cuore del Padiglione Blu, la cerimonia di premiazione del concorso ‘Fammi uno Scarabottolo‘, promosso da Aster. e ispirato alla mostra ‘Alberi! 30 frammenti di storia d’Italia‘.

Il progetto, nato come naturale prosecuzione dell’esperienza espositiva e alimentato dall’entusiasmo dei più piccoli, ha coinvolto le scuole primarie O. Foglietta di Sestri Ponente e Contubernio D’Albertis di San Fruttuoso in un percorso creativo ed educativo sul tema del verde, della memoria e dell’identità. Dopo la visita alla mostra, i bambini sono stati invitati a rispondere a una semplice domanda: “Cos’è per te un albero?”. Da lì sono nati disegni, racconti e pensierini capaci di sorprendere per sensibilità, umorismo e profondità.

Durante la cerimonia gli oltre 120 partecipanti sono stati premiati con una medaglia speciale dedicata alla propria classe, in un clima di festa, emozione e condivisione. Alcuni elaborati hanno ricevuto menzioni particolari per la loro originalità o intensità espressiva, ma ogni opera è stata accolta e valorizzata come un piccolo dono da custodire.

Ogni elaborato sarà inoltre raccolto in libro, digitale e cartaceo, a disposizione delle famiglie e delle scuole, mentre i pensierini dei bambini, letti da loro stessi o dagli educatori, diventeranno le voci protagoniste di un podcast speciale, che farà rivivere le emozioni del progetto anche a distanza.