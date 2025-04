A Chiavari arrivano altre 13 colonnine elettriche per la ricarica delle auto

Genova. A Chiavari sono iniziate le operazioni per l’installazione di 13 nuove stazioni di ricarica dedicate a veicoli elettrici ed ibridi.

Il primo cantiere ha preso il via all’interno del parcheggio del campo sportivo di Caperana, segnando l’inizio di un piano di implementazione che toccherà diverse aree strategiche di Chiavari. Tra queste, viale Tito Groppo che ospiterà una stazione di ricarica Ultra Fast Charge, promettendo tempi di rifornimento rapidi. Poi via dei Velieri, via Per Maxena, piazza Del Buono, via Mafalda di Savoia e, infine, via Chiarella, coprendo così un ampio ventaglio di zone urbane. A farsi carico della realizzazione e della gestione dell’intera infrastruttura sarà Duferco Mobility, società che si è aggiudicata l’appalto.

“L’aumento delle infrastrutture di ricarica rappresenta un elemento importante nella strategia dell’amministrazione per promuovere una mobilità più rispettosa dell’ambiente – ha detto il sindaco di Chiavari, Federico Messuti – Continuiamo ad investire per un futuro più green. Terminati gli interventi a Caperana, la ditta incaricata proseguirà le installazioni delle colonnine in via dei Velieri e in piazza Del Buono”.