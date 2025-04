25 aprile, l’appello di Ghio a Mattarella: “Riconoscimenti ufficiali per le donne della Resistenza”

Genova. “Venga finalmente riconosciuto, anche sul piano simbolico e istituzionale, il contributo straordinario delle donne alla Resistenza. Medaglie, onorificenze, gesti ufficiali: non per risarcire il passato, ma per rendere più giusto il presente”. È l’appello che Francesca Ghio, consigliera comunale e candidata di Alleanza Verdi Sinistra, rivolge al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della sua visita a Genova in programma per le celebrazioni del 25 aprile, festa della Liberazione.

“Nel giorno in cui celebriamo la Liberazione dal nazifascismo, è doveroso ricordare che la Resistenza non fu solo fatta di armi e di montagna, ma anche di coraggio silenzioso, di mani che cucivano, di gambe che correvano, di parole passate di nascosto. Fu fatta anche e soprattutto da donne. Madri, sorelle, figlie che hanno scelto, con lucidità e coraggio, da che parte stare”, spiega Ghio.

La consigliera snocciola alcuni numeri: “Più di 35mila donne furono attive nei Gruppi di Difesa della Donna, altre 4.600 parteciparono direttamente alla lotta armata come partigiane combattenti. Più di 600 furono uccise durante azioni, rastrellamenti o fucilazioni. Eppure, solo 19 di loro sono state insignite della Medaglia d’oro al Valor Militare. Numeri che parlano da soli e che impongono rispetto e memoria”:

“Quelle donne, come Irma Bandiera, Giovanna Calegari, Lidia Menapace, Anita Garibaldi Jallet, Giuseppina Cattani e Anna Rita Galli, solo per citarne alcune liguri – prosegue Ghio – non furono comparse. Furono protagoniste. Senza gloria, senza divise, spesso senza riconoscimenti. Ma lo fecero per tutte e per tutti. E con loro, grazie a loro, nasce la Costituzione. Un testo che porta impressa la loro voce, la loro visione, il loro rifiuto del potere cieco e della sopraffazione. Quelle donne, che allora sfidarono il regime e la paura, aprirono anche la strada a un’Italia più giusta. Furono le prime a parlare di democrazia dal basso, di uguaglianza reale, di diritti. La nostra Costituzione, nata dalla Resistenza, porta anche la loro voce”.

“Nel celebrare la Liberazione, rendiamo dunque onore anche a loro – continua la consigliera -. Alla loro memoria, ma anche alla loro eredità. È anche grazie queste donne che l’articolo 3 della Costituzione parla di uguaglianza. Ed è grazie al loro esempio che oggi possiamo parlare di Resistenza al femminile non come eccezione, ma come parte essenziale della storia. Il 25 aprile non è solo una data. È un impegno che continua. Ovunque si difendano la libertà, la giustizia e la dignità, c’è ancora bisogno di Resistenza. E oggi, come allora, quella Resistenza non può che avere anche un volto femminile”.

“Per questo, in occasione della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Genova, ci rivolgiamo con rispetto e convinzione alla più alta carica dello Stato, affinché il sacrificio e il ruolo delle donne nella Resistenza trovino un riconoscimento ufficiale, visibile, concreto. Che alle tante partigiane combattenti, alle staffette, alle attiviste, alle donne senza nome che hanno contribuito alla Liberazione venga reso, anche simbolicamente, l’onore che meritano. Non solo per riscrivere la memoria, ma per costruire un presente più giusto, dove la storia non lasci più indietro nessuno e nessuna”, conclude.