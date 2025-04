Genova. È partito poco prima delle 15:30 – in un 25 Aprile quasi estivo – il corteo organizzato dall’Anpi e dal comitato permanente della Resistenza insieme al Comune di Genova per celebrare gli ottant’anni della festa della Liberazione.

Il corteo che solitamente si svolge al mattino è stato spostato al pomeriggio per via dell’agenda del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, questa mattina a Staglieno e al Teatro Nazionale.

Oltre un migliaio di persone alla partenza della manifestazione in piazza della Vittoria, ma altrettante stanno raggiungendo la testa del corteo – dove si trovano i gonfaloni delle istituzioni seguiti dalle bandiere dei sindacati e di alcuni partiti – camminando in via XX settembre.

Alcune centinaia di persone attendono il passaggio del corteo al ponte monumentale, dove alle 16 sarà deposta una corona di fiori al sacrario dei caduti partigiani. Seguiranno la lettura della motivazione della Medaglia d’Oro al valor militare conferita alla città di Genova e dell’Atto di Resa delle truppe tedesche.

La deposizione delle corone e l’arrivo in piazza Matteotti

Il corteo si è snodato verso largo Pertini, per le deposizioni presso le targhe dedicate a Luciano Bolis , caduto in mano tedesca che pur di non parlare e tradire i propri compagni si tagliò le corde vocali con un rasoio, e dello stesso Pertini.

Conclusione in piazza Matteotti. Alle 16.45 i saluti istituzionali di Pietro Piciocchi, sindaco facente funzioni di Genova, e del presidente della Regione Marco Bucci. L’orazione ufficiale è affidata a Paolo Corsini , presidente dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri.