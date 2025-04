Da Ansaldo partono le celebrazioni del 25 aprile, Bucci: “Grazie a chi ha combattuto per la libertà”

Genova. A Genova le celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione partono questa mattina dalla sede di Ansaldo Energia a Campi. La sezione Anpi aziendale ha organizzato un appuntamento per onorare la memoria del ruolo fondamentale che la fabbrica, come altre a Genova, e gli operai ebbero nell’organizzazione della Resistenza sul territorio. All’appuntamento è previsto un intervento del presidente nazionale dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo.

Pagliarulo ha dichiarato: “Genova è l’Ansaldo, l’Ansaldo e Genova, come dice sempre il presidente Anpi di Genova, Massimo Bisca, cioè la storia della fabbrica e la storia della città si intrecciano, le lotte dei lavoratori dell’Ansaldo hanno segnato la Resistenza e la Liberazione. C’è un punto di congiunzione fra lotta armata dei partigiani e lotta sociale dei lavoratori, molti dei quali erano partigiani. C’era la candidatura del mondo del lavoro a porsi come protagonista della nuova Repubblica e così è avvenuto”, ha ricordato il presidente nazionale dell’Anpi.

“Oggi abbiamo tre emergenze: democrazia, pace e lavoro – ha detto – e mai come oggi questo anniversario ci riporta al presente”.

Presente anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci: “I valori della libertà, dell’antifascismo e di quello che è stato fatto dal 44 al 45 per noi sono una cosa assolutamente importante – ha detto – siamo contenti nei prossimi giorni a Genova arriverà anche il presidente della Repubblica, per ricordare che la città ha la medaglia d’oro al valor militare perché si è liberata per prima, senza l’aiuto delle forze alleate. Questo grazie ai partigiani, grazie ai cittadini, grazie a tutti quelli che hanno combattuto”.

“È una storia molto bella – continua Bucci – quella della voglia di libertà, della voglia di mantenere i diritti per tutti e soprattutto un esempio per tutti, ed è bello che oggi celebriamo presso una fabbrica come Ansaldo, che a Genova ha sempre portato grandi risultati e che oggi ha un profilo di sviluppo molto importante, come sapete ci sono grandi attività in arrivo e commesse per centinaia di milioni”.

Alla manifestazione, a cui è succeduto un corteo, presenti anche i candidati sindaci alle comunali di Genova. Pietro Piciocchi e Silvia Salis.

A Bucci è stato chiesto anche un commento sulla concomitanza tra l’avvio delle celebrazioni per il 25 aprile e l’episodio di violenza a Sestri Ponente: un sindacalista della Cgil ha raccontato di essere stato aggredito da due uomini che hanno fatto il saluto romano.

“Quello che è successo ieri è una cosa assolutamente da condannare nel modo più assoluto perché la violenza è sempre una cosa che non funziona – ha detto Bucci – ora mi auguro che queste cose non succedano più e poi faremo tutto possibile perché queste cose siano assolutamente da eliminare dalla storia della nostra città e soprattutto dalla storia futura della nostra città. Non vogliamo che le controversie politiche abbiano questi risultati, perché questo è veramente un segno di ritorno al passato e non di voglia di far costruire il nostro futuro. Oggi il messaggio che deve arrivare a tutti è che il futuro della nostra città è con la libertà, è con la condivisione, è con i valori che ci hanno insegnato nel 45 e poi attraverso la nostra Costituzione”.

Anche dal presidente dell’Anpi Pagliarulo un commento sull’aggressione: “C’è un clima pesante, ha molto colpito l’aggressione di un sindacalista della Cgil da parte di due delinquenti che si sono dichiarati sostanzialmente fascisti. Questo episodio lo ritengo molto grave perché attesta, nel piccolo, un pericolo più grande che è l’attentato alla democrazia e alla libertà e il ritorno dello squadrismo fascista”.