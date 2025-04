25 aprile ai Giardini Luzzati: il programma della festa con musica, sport e momenti di riflessione

Genova. Anche quest’anno, come ogni 25 aprile, la Festa della Liberazione d’Italia dal nazifascismo verrà celebrata ai Giardini Luzzati attraverso una serie di iniziative che, dalle ore 14 fino a notte, coinvolgeranno giovani e meno giovani con musica, intrattenimento, attività ludico-ricreative, sport, momenti di riflessione e condivisione. “Una giornata che unirà memoria e futuro possibile, da vivere con pieno spirito antifascista, cultura e gioia collettiva”.

“Perché resistere oggi è anche vivere lo spazio pubblico come bene comune, esistere come comunità aperta, accogliente e in movimento, costruire bellezza accessibile a tutti e a tutte e pensiero condiviso, dialogo, confronto, convivenza nella diversità. Perché ha più senso che mai, oggi, sentirci vicine e vicini al popolo palestinese e a quello ucraino, a tutti i popoli oppressi del mondo contro ogni forma di occupazione, dittatura, genocidio, violenza, di ieri e di oggi. Per ritrovare e riscoprire il senso delle parole pace e liberazione“, spiegano gli organizzatori.

Il programma:

h 14: Presso il campetto Eduardo Galeano, torneo popolare di calcio a 5 e calcetto a cura dell’associazione Via del Campo e Caruggi, segue dj set “Chipsters sisters” a cura di Kowalski

h 16: Laboratori per bambine e bambini a cura del Centro aggregativo della Cooperativa sociale Il Ce.Sto

h 19: Presso l’area archeologica dei Giardini Luzzati, “Guarda il cielo” – Lorenzo Calza presenta il fumetto di Matteo Fortuna illustrato da Simona Binni, un intimo omaggio a una storia famigliare partigiana che si fa memoria condivisa. Prevista la partecipazione di Luca Borzani (evento in collaborazione con Cdm Lab).

h 19.45: Stranger up comedy (ingresso con tessera Luzzati): stand-up antifascista per ridere e resistere con Chiara Benzi, Lolli Bozzi, Paul D. Genovese, Francesco Solari, Carlo Poggi (organizzazione LiEvito Male)

h 20: Musica in piazza (ingresso con tessera Luzzati) con Gnu Quartet più Lorenzo Ottonello e la fanfara urbana Bandakadabra