Zena Active Citizens, un nuovo bando da 2,5 milioni di euro per il centro storico

Genova. Si chiama “ZAC – Zena Active Citizens” il nuovo progetto con cui il Comune di Genova vuole promuovere iniziative di innovazione e rigenerazione in diverse aree della città, prima tra tutte il centro storico.

Alla base del progetto c’è un approfondito studio del territorio che ha permesso di indagare le vocazioni di sviluppo socioeconomico dei tre sestieri Molo, Maddalena e Prè, così da contribuire a rivitalizzarli in termini di vivibilità, inclusività e attrattività attraverso specifici investimenti. Il bando ha una dotazione finanziaria complessiva di 2,5 milioni di euro, e premierà i progetti di innovazione di impresa ad alto impatto sociale in queste tre zone, dove è è già attivo il piano di rigenerazione urbana “Piano Integrato Caruggi”.

Cosa prevede il bando

Per partecipare c’è tempo fino alle 13 del 30 maggio 2025. Sulla base dello studio effettuato e del confronto con i potenziali investitori sono emerse le potenzialità di sviluppo dei sestieri: per Pré, individuato come più attrattivo, si punta allo “studentato diffuso” e all’estensione e diversificazione di chi lo frequenta con nuove attività.

Per la Maddalena, identificato come il sestiere dell’artigianato e dell’economia circolare, l’obiettivo è potenziare e salvaguardare le attività artigianali e quelle che sostengono l’economia locale dando identità al territorio. Lo sviluppo dovrà quindi essere orientato al sostegno del lavoro di qualità e alla valorizzazione delle risorse umane presenti sul territorio. In questa prospettiva, spiega il Comune, “risultano particolarmente urgenti proposte e progetti volti a contrastare la solitudine lavorativa e a introdurre nuove pratiche e modelli collaborativi”.

Per il Molo, definito “sestiere della movida sostenibile” il Comune punta a proseguire il percorso di sviluppo e rivitalizzazione legato alla movida serale e notturna: “In questo scenario, per contrastare le dinamiche conflittuali che ne derivano e l’abbandono del sestiere da parte della comunità residente, è necessario adottare misure volte a mitigare gli impatti negativi dell’economia della notte e a potenziare il ruolo complementare degli esercizi di vicinato e delle attività che valorizzano il sestiere durante il periodo diurno”.

Le proposte progettuali verranno valutate sulla base della qualità dell’investimento produttivo e dell’impatto sociale che le attività sono in grado di generare. Per approfondire i contenuti del bando e le modalità di partecipazione, è stata predisposta la piattaforma https://bandozac.bipart.it/ dove sarà possibile consultare l’atlante dei casi studio, una raccolta di progetti realizzati in altre città che hanno promosso l’innovazione, coniugando sviluppo economico e impatto sociale; creare sinergie e collaborazioni con possibili partner; registrarsi per seguire i webinar sull’innovazione urbana programmati tra aprile e maggio.

“È un intervento molto importante per la nostra città- ha detto l’assessora al Commercio Paola Bordilli– con cui intendiamo proseguire un percorso nato con il progetto Caruggi, volto alla rigenerazione del centro storico, e soprattutto alla rivitalizzazione delle sue micro e piccole imprese, vitali per il suo sviluppo socioeconomico. Tra le altre cose, è bene sottolineare che si tratta di finanziamenti compatibili anche con il bonus affitti attivo in centro storico. Ma i finanziamenti di Zac non si limiteranno solo ai tre sestieri in questione. Infatti, una cifra analoga sarà disponibile per altre zone cittadine seguendo lo stesso meccanismo: dopo l’analisi dei territori, verrà stabilito dove indirizzare i finanziamenti”.

“!uesto nuovo bando comunale rappresenta una ulteriore opportunità per tutti coloro che vogliono contribuire a rendere il cuore della nostra città un luogo sempre più vivibile, inclusivo e attrattivo per residenti, visitatori e imprese – aggiunge l’assessore ai Centri storici Mauro Avvenente – Il nostro obiettivo è quello di promuovere interventi che non solo preservano la storia e il patrimonio del centro, ma che al contempo ne migliorano la qualità della vita”.

Presenti anche Maurizio Caviglia, segretario generale della Cciaa di Genova, Paolo Barbieri, direttore Confesercenti Genova, e Daniele Pallavicini, presidente di Gruppo Giovani Confcommercio.