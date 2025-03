Yachting, nel 2024 fatturato da 630 milioni per le imprese della Liguria

Genova. Un giro di affari di 630 milioni di euro, superiore anche all’export ligure di alimentari e bevande (558 milioni), 3150 occupati con un contributo al Pil regionale stimato in 222 milioni di euro, in crescita del 6,8% sul 2023.

Nonostante la contrazione dei giorni di permanenza totali, che si attestano a 63mila nel 2024 mentre erano 79mila nel 2023, l’impatto socio economico della nautica professionale all’economia del porto e della città di Genova, è in crescita.

I numeri, elaborati da The European House – Ambrosetti, presentati nell’ambito dell’assemblea di Genova for Yachting “Genova e la Grande Nautica: da scommessa vincente a leadership mondiale”, confermano l’eccellenza del capoluogo ligure nel comparto.

“Questo è stato nuovamente un anno di crescita per la nautica professionale a Genova – spiega Emiliano Briante, partner European House Ambrosetti – con un impatto economico totale, includendo le ricadute dirette, indirette e indotte, di 630 milioni di euro di fatturato attivato sul territorio. Un impatto che aumenta, nonostante nel 2024 ci aspettiamo un calo delle presenze totale, e questo significa che il calo della permanenza di imbarcazioni sotto i 25 metri, viene compensato da quelle over 50, soprattutto over 70- 75 fino a 90 metri perché il moltiplicatore di impatto delle imbarcazioni più grandi è notevolmente maggiore”.

“Se riuscissimo a mantenere in crescita anche il trend delle imbarcazioni sotto i 50 metri, chiaramente l’impatto totale sarebbe sarebbe ulteriormente migliorato”, continua.

Un impatto sull’attività economica delle imprese, ma anche sulla città, con la spesa portata dagli equipaggi, gli armatori e tutte le persone che girano intorno a un’imbarcazione.

“Anche in questo caso vediamo una crescita importante di numero di persone – aggiunge Briante – siamo circa 12mila l’anno per quanto riguarda gli equipaggi che generano ricadute sul territorio perché acquistano, pernottano e fanno acquisti”.

Dall’assemblea parte un invito a fare sistema e ad attivare progetti concreti nella formazione, nelle infrastrutture, nella pianificazione economica e territoriale per rafforzare la leadership globale.

“La sfida per una leadership globale deve riuscire a tenere insieme le esigenze di tutto il cluster – ha spiegato Giovanni Costaguta, presidente di Genova for Yachting – che se da un lato segue l’evoluzione dei trend del mercato accogliendo yacht sempre più grandi, deve essere scelto anche da imbarcazioni da 25 a 50 metri di lunghezza”.

Secondo lo studio di TEHA sull’impatto economico e sociale del comparto della nautica professionale è stata questa la categoria di imbarcazioni che ha registrato la maggiore flessione.

“Stiamo analizzando i dati – continua Costaguta – e pensiamo che sicuramente abbiano influito nel 2024 la difficile logistica di accesso della nostra città, sempre più isolata, e la complessità di operare un porto commerciale. Occorre aggiungere il fatto che negli ultimi tempi altri territori si sono attrezzati per accogliere e gestire unità di media lunghezza. Tutto questo fa capire quanto l’economia generata dalla vita di una imbarcazione sia, per sua natura stessa, molto mobile e che la competitività e la capacità attrattiva di un territorio si basano su fattori anche apparentemente molto lontani tra loro”.

“Genova ha guadagnato un ruolo primario nel mercato mondiale grazie alla crescita infrastrutturale di marine e cantieri, interamente finanziata dai privati, che fanno da traino – aggiunge Alberto Amico, portavoce dei cantieri di Genova for Yachting – ma stiamo perdendo terreno: negli ultimi 3 anni in Italia e nel mondo sono nati o sono in fase di realizzazione cantieri e hub integrati per yacht da 35 a oltre i 100 mt, grazie a partnership pubblico-private e a una visione condivisa tra operatori e amministrazioni locali”.

“A Genova come privati abbiamo la visione, le proposte, i progetti concreti e la capacità di investire, da tempo proponiamo una visione di sviluppo compatibile con l’esistente e realizzabile nel breve, per poter competere in un mercato che dimensionalmente richiede spazi e accosti. Ci auguriamo, non appena si completerà il rinnovo delle nomine ed elezioni, che si possa riprendere al più presto un dialogo costruttivo con le istituzioni e superare l’attuale situazione che penalizza un comparto che lotta per la leadership mondiale”, conclude.