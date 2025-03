Al mattino i meteorologi di Limet prevedono tempo soleggiato a parte velature o nubi alte senza conseguenze. Nel pomeriggio qualche nube in più, in genere di tipo medio-alto con il sole che potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato. In serata generale infittimento della nuvolosità, sempre medio-alta, senza piogge.

Venti moderati da nord al mattino sul settore centrale, poi deboli. Temperature stazionarie sia le minime che le massime, su valori superiori alla media del periodo.