Vince Genova presenta il simbolo per le comunali, Piciocchi: “Siamo una grande famiglia”

Genova. La bandiera di Genova, il nome “Piciocchi” in blu e un semicerchio arancione con la scritta Vince Genova. La lista civica a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, quella che nel 2017 e nel 2022 aveva spinto Marco Bucci arrivando a sfiorare il 20% di preferenze, ha presentato il sindaco per le comunali del 25 e 26 maggio. Anche oggi, al point di via Ceccardi, folla di sostenitori e candidati.

“Mi state facendo commuovere – ha detto Piciocchi ai supporter, mentre sventolavano i cartelli con il logo svelato – siamo una grande famiglia, è da qui che io ho iniziato, nel 2017, il mio percorso in Comune, candidandomi al consiglio, questa è una delle due liste civiche, finora, e dico finora perché abbiamo tante persone che si stanno avvicinando, che vogliono portare esperienze di valore nell’amministrazione, che guardano alla crescita, al futuro di Genova, che vogliono bene a questa città, persone che hanno mille occupazioni, che hanno lavori, e che però si mettono in gioco”.

Alla regia della lista civica Vince Genova, il coordinatore Carmelo Cassibba, già presidente del consiglio comunale e a sua volta candidato: “Alle ultime comunali abbiamo sfiorato il 20% – ricorda – un valore da non disperdere, e in base al quale credo che questa lista civica di centrodestra sarà ancora una volta un traino importante per tutta la coalizione”.

Alcuni dei nomi in lista per il consiglio comunale sono già circolati: tra gli altri, quello di Anna Orlando, critica d’arte e membro del tavolo per la cultura di Genova, poi Enrico Costa, da poco assessore al Sociale ma figura di riferimento per il terzo settore cittadino, e ancora Marta Cereseto, anima del Mercatino di San Nicola. E ancora, come referenti dei cittadini portatori di disabilità, Lorenzo Pagnoni e Anna Bonetti. In lista anche lo stesso Cassibba, la vicepresidente del municipio Centro Est Daniela Marziano, e Davide Mazzarello, consigliere municipale. “Ma conto di annunciare a breve altri due o tre nomi grossi, figure di grande peso, dovremmo chiudere a giorni”, accenna Cassibba.

Intanto, in attesa che si definisca il numero di liste a suo sostegno Pietro Piciocchi “rassicura” su quello dell’Udc, per il quale nelle ultime ore si è parlato di una possibile corsa in solitaria: “E’ tutto a posto – dice Piciocchi – ho avuto un colloquio anche oggi e posso dire che non c’è alcuna ragione per cui non debbano sostenerci”.