Donna viene investita in via Moresco, arriva l’amico e aggredisce i sanitari

Genova. Prima l’incidente stradale, poi l’aggressione ai soccorritori intervenuti per assistere la donna rimasta ferita: parapiglia tra sirene, ambulanze e auto della polizia mercoledì sera in via Moresco.

Tutto è successo intorno alle 20. A mobilitare i soccorsi è stato l’investimento di una donna da parte di uno scooter, che l’ha colpita mentre lei attraversava la strada scaraventandola a terra.

È stato chiamato il 118 che ha inviato ambulanze e automedica sul posto, ma quando i soccorritori sono arrivati si è presentato all’improvviso un sessantenne che si è diretto verso la donna e ha provato a spostarla dalla strada, sollevandola e mettendola a rischio.

Uno degli operatori dell’ambulanza ha provato a impedirglielo e ad allontanarlo, e per tutta risposta l’uomo, che si è definito “un amico” della donna ferita, lo ha aggredito. A quel punto è intervenuta la polizia, che ha bloccato il sessantenne e lo ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Nel frattempo la donna è stata accompagnata al pronto soccorso del San Martino in condizioni non gravi. Nello stesso ospedale è stato medicato anche il milite aggredito.