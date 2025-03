Genova. Nuova breve chiusura di via Galliano a Sestri Ponente fra via Andrea del Sarto e viale Canepa per un intervento dei vigili del fuoco nell’appartamento distrutto dalle fiamme ieri notte, in cui un giovane di 29 anni ha perso la vita.

I pompieri sono intervenuti in modo rapido, chiamati dopo che qualcuno ha visto del fumo.

La strada è stata chiusa per circa un quarto d’ora.