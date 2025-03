Via Casaregis, cambia la viabilità: obbligo di svolta in via Ruspoli e nuovi parcheggi a lisca di pesce

Genova. Un nuovo obbligo di svolta verso via Rispoli e il tracciamento di una rinnovata area di sosta, che vedrà io vecchi parcheggi in linea trasformarsi a lisca di pesce. Questi sono le due modifiche messe in campo dall’amministrazione civica – su richiesta del Municipio Medio Levante – per via Casaregis, nel quartiere della Foce, che cambieranno la viabilità della zona per migliorarne la sicurezza e la capacità di sosta.

La modifica principale sta proprio nella definizione dei flussi veicolari. All’altezza dell’incrocio con via Ruspoli, infatti, la segnaletica orizzontale prevederà nuove corsie di preselezione: quella più a ponente con l’obbligo di svolta a destra appunto in via Ruspoli, e quella di levante, sinistra, con l’obbligo di proseguire dritti.

Ma non solo. Nel tratto compreso tra le intersezioni con via Ruspoli e via Cecchi, i parcheggi lato marciapiede saranno ritracciati con angolatura di 45°, a lisca di pesce, per aumentarne la capacità: alla fine dell’operazione, quindi, invece che sei stalli, ne saranno disponibili 13.