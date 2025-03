Via Burlando, nuova “strage” di multe e il quartiere si divide. Uremassi chiede incontro con Amt

Genova. Dopo la protesta silenziosa dei giorni scorsi, sale ancora la tensione in via Burlando, la tortuosa strada di Staglieno parte del Municipio IV Media Val Bisango, dove nelle scorse ore decine di autovetture sono state multate per divieto di sosta. A quanto si è appreso, infatti, l’intervento della polizia municipale è stato richiesto dagli autisti Amt a causa di alcuni parcheggi considerati “selvaggi” che hanno messo in difficoltà il passaggio del mezzo pubblico. Risultato, decine di macchine parcheggiate in divieto di sosta multate.

Una situazione che, come raccontato da Genova24 nei giorni scorsi, nasce dalla “rottura” di un equilibrio fragile che fino a questi giorni aveva retto. La zona, come molte altre in città, infatti, è ostaggio degli spazi che non ci sono a causa di una urbanizzazione selvaggia dei decenni scorsi che ha visto crescere grandi condomini senza spazi di sosta adeguati per gli abitanti. Da qui l’accordo tacito che vedeva una certa tolleranza a fronte di una gestione informale ma civile dei parcheggi: se ci passa bus e mezzi di soccorso, possiamo chiudere un occhio.

Oggi questo equilibrio pare essersi però rotto. Sul tema è intervenuto sui social anche il presidente del Municipio IV Media Val Bisagno, Maurizio Uremassi, che ha raccolto le segnalazioni chiedendo un incontro urgente con i vertici di Amt per capire come gestire questa situazione che rischia di esplodere. Anche su Facebook, dove è presente l’apposito gruppo territoriale, l’opinione pubblica è spaccata: da un lato c’è chi giustifica l’intervento sanzionatorio mentre dall’altro c’è chi rivendica una gestione tollerante e equilibrata, date le caratteristiche della zona.

(Foto: Facebook)