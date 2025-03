Via Burlando, raffiche di multe di Amt per i divieti di sosta: flash mob dei residenti

Genova. Protesta estemporanea dei residenti di via Burlando, sabato mattina, per protestare contro l’aumento delle multe per divieto di sosta staccate dai verificatori Amt.

Una decina di abitanti della zona sono scesi in strada attraversando più volte, lentamente, sulle strisce pedonali per chiedere maggiore tolleranza in orario serale e notturno sul fronte del posteggio, tenuto conto dalla quasi totale assenza di parcheggi. Sino a qualche settimana fa, sottolineano i residenti, era applicata la tolleranza proprio alla luce delle criticità legate ai parcheggi, ma da qualche tempo le sanzioni hanno iniziato a fioccare.

Sul posto è intervenuto anche l’assessore alla Mobilità del Municipio Media Val Bisagno, Vincenzo Apicella, che si è confrontato con i manifestanti.

“I cittadini contestano questa azione, seppur legittima, poiché lo reputano un accanimento verso una zona molto critica in metrico ai posteggi – sottolinea Apicella – inoltre, precisano che la sosta pur non regolare non crea disagio/intralcio alla viabilità. Chiederemo come mai in questo periodo ci sia stata questa escalation”.