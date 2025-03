Vertenza Carlo Felice, i sindacati: “Pronti allo sciopero se la non saremo convocati dalla direzione”

Genova. “Slc Cgil e Snater sono a disposizione della Direzione del Teatro per intavolare una tempestiva ed efficace trattativa salariale e occupazionale. Tralasciando le sterili polemiche alle quali si è lasciato andare in questi giorni il Sovrintendente, per Slc Cgil e Snater, il vero danno di immagine per il Carlo Felice è che, un Teatro di una città con grandi ambizioni che possiede uno dei palcoscenici e delle platee più grandi d’Europa, che aspirava ad entrare tra i primi cinque in Italia, abbia una dotazione organica tra le più basse e i lavoratori peggio stipendiati tra i dipendenti delle Fondazioni Liriche Sinfoniche”.

A dirlo in una nota stampa congiunta Slc Cgil e Snater, che tornano sulla vertenza che riguarda i lavoratori del teatro Carlo Felice.

“Ciononostante le scriventi organizzazioni sindacali restano a disposizione della Direzione del Teatro per affrontare le questioni relative alla vertenza. Senza la disponibilità ad un confronto resta confermato lo sciopero di tutte le Prime compresi gli spettacoli ai Parchi di Nervi”.