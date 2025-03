Verso Sampdoria-Palermo, Semplici: “Ora abbiamo raggiunto mentalità per giocarcela con tutti”

Bogliasco. Vigilia di Sampdoria-Palermo a Bogliasco (sabato 8 marzo ore 17.15) e Leonardo Semplici continua nel suo mantra legato a una mentalità che effettivamente si sta vedendo nella squadra, ma anche nell’importanza di un certo equilibrio in campo, ma anche nel cercare risultati che possano smuovere in modo definitivo la classifica deficitaria. “Quando alleni la Sampdoria credo che questo sia l’aspetto chiaro: tutte le partite che facciamo dobbiamo vincerle. E noi ci prepariamo per questo, è chiaro che poi ci sono gli avversari. Domani c’è il Palermo, una squadra forte, di valore che come la Sampdoria a inizio stagione è partita per ambire un campionato di vertice, poi hanno avuto anche loro qualche problema, però hanno una rosa di grande valore e si sono rinforzati a gennaio, ma noi dobbiamo avere consapevolezza di dare continuità alle prestazioni che stiamo facendo e avremo grande rispetto perché così deve essere, non solo del Palermo ma di tutte le squadre che affrontiamo. Dobbiamo avere la consapevolezza di dare continuità alla prestazione, lo stiamo facendo nelle ultime cinque partite dove ce la siamo giocata con tutti e mi auguro e penso che anche domani sarà così”.

La Sampdoria fa gol più facilmente nella ripresa e deve migliorare sui cross. “Bisogna migliorare tante cose − dice Semplici − e ci stiamo applicando per cercare di far sì che trovare un equilibrio ci possa permettere di avere la stessa pericolosità sia nel primo sia nel secondo tempo. Per quanto riguarda i cross basta farli in maniera migliore e sicuramente siamo più pericolosi, stiamo migliorando anche su questo aspetto e stiamo migliorando sotto l’aspetto numerico. La partita di Bari ci ha fatto fare alcune considerazioni direi positive. Non abbiamo fatto nulla di particolare perché ci è mancato il risultato pieno che secondo me la squadra meritava per quello che ha creato, però questo ci deve dare forza, consapevolezza e dobbiamo continuare a migliorare sia sotto l’aspetto della mentalità sia della produzione offensiva e continuare a rimanere solidi in fase di non possesso”.

Fondamentale il rientro di Sibilli dalla squalifica anche per avere più scelta: “Parlando alla società ho sempre ‘preteso’ di avere due giocatori per ruolo, per scegliere possibilmente il giocatore migliore nella singola partita. Come ho sempre detto bisogna avere equilibrio e la squadra in questo momento ce l’ha. Non è detto che far giocare più giocatori con caratteristiche offensive possa portare una produzione di azioni migliori. Basta vedere la partita di Bari dove credo sia stata la seconda per produzioni di tiri verso la porta: abbiamo giocato con una punta di ruolo tra l’altro spostata come seconda punta”.

Il minor impiego di Coda è giustificato così: “È un altro aspetto a cui tengo. Ci siamo parlati anche in settimana perché come dicevo l’altra volta lui sta discretamente, sta a me capire il momento di poterlo ributtare dentro, di far sì che lui ci possa dare quell’apporto che tutti si aspettano, in primis lui. Sotto questo aspetto stiamo cercando di trovare quelle soluzioni ci possono dare più qualità nella fase offensiva e lui potrebbe essere una di queste. Uno può dire ‘fai giocare Niang o Coda o fai giocare tutti e due insieme’ è chiaro che poi ci sono gli altri 8-9 che devono supportare questo tipo di giocatori e fino ad oggi non ho scelto questa soluzione perché mi premeva a trovare attraverso altre caratteristiche quella solidità e quella forza che al mio arrivo non intravedevo e ho fatto altri tipi di scelte, ma questo non vuol dire che Coda o un altro non giocherà più. Per dire di Veroli si parlava nelle ultime tre quattro partite che non aveva giocato e poi ha giocato a Bari e tra l’altro molto bene nel primo tempo. L’ho sostituito per l’ammonizione però io non dimentico nessuno, per me sono tutti importanti, sono tutti titolari e come ho sempre detto ci sono titolari da 10, da 15 o da 18 partite e titolari da quattro partite, però questo sta a loro. Mettimi in difficoltà durante la settimana per far sì che io possa scegliere l’uno invece che l’altro. Però la base è che ci deve essere un equilibrio che ci possa permettere di esprimerci al meglio possibile di mettere in campo quelle sono le qualità”.

Anche Ioannou, per esempio, dopo essere stato messo in panchina, era tornato titolare. L’infortunio lo terrà lontano dal campo di sicuro per questa partita: “Anche lui sembrava fosse uscito dai radar, invece io tengo tutti in considerazione, dico ai giocatori ‘non mollate mai perché non potete mai sapere quando mi posso ributtare dentro’ e così è stato per Ioannou. Si era allenato bene e secondo me in quel momento meritava di giocare e le due prestazioni che ha fatto sia col Sassuolo sia a Bari lo hanno dimostrato. Dispiace perché era una condizione psicofisica buona. Ha capito che aveva la concorrenza e che si doveva anche lui adeguare a questo: un gruppo-squadra che deve avere la giusta rivalità per migliorare e per far sì di alzare il livello sia dell’allenamento sia delle scelte del mister. Poi ancora non sappiamo effettivamente la vera entità del problema. Lunedì o martedì farà un ulteriore esame per capire meglio i tempi di recupero”.

Tra le note positive il rientro di Bereszynski a tutti gli effetti: “Sono contento perché è un giocatore di valore e cresce la possibilità di scelta partita dopo partita quelli che sono per me i giusti giocatori da far scendere in campo a seconda anche della condizione fisica degli avversari”.

In difesa le presetazioni di Riccio sono state non sempre positive: “Con me ha sempre giocato. L’unica partita in cui non ha giocato è stata per squalifica, quindi insomma questo la dice lunga su quello che penso di lui, ma non solo di lui. Io credo, a seconda dei momenti, a seconda delle condizioni fisiche della squadra, che ci si possa permettere di fare una scelta diversa da un’altra. Però io in questo momento ho grande fiducia di far sì che la mia squadra riesca a esprimersi nel migliore modo e metta in campo tutte le qualità di questi ragazzi”.

Tra gli avversari ci sarà Pohjanpalo, che tra l’altro ha avuto Altare come compagno di squadra: “Lo conosciamo tutti, è un giocatore di grande valore. Giorgio lo conosce bene per averci giocato insieme. Spero che domani riesca così a limitarlo insieme alla squadra, ma ci sono anche altri giocatori bravi che ci possono mettere in difficoltà. Sta a noi cercare di limitare la loro bravura, di proporre quello che abbiamo in mente e di provare a dare il massimo per ottenere il massimo”.

Semplici ribadisce l’importanza della fase di non possesso, perché consente poi di esprimersi meglio anche in fase offessiva: “Sono contento veramente di tutti, ora credo che la squadra stia arrivando ad avere un certo tipo di identità, di mentalità che ci possa permettere, in queste dieci partite finali, di giocarcela alla pari con tutti. Sappiamo l’importanza di giocare per questa maglia, per questa società e ci teniamo sicuramente a risalire la classifica, di quanto ce lo dirà il campo”.

Tra i giocatori a cui Semplici ha ridato una possibilità c’è anche Ricci: “Quando sono arrivato era un escluso, invece secondo me era un giocatore da riportare dentro. Gli ho dato subito fiducia, poi dopo ho fatto giocare altri perché in quel ruolo ho alternative, vediamo poi domani le scelte quali saranno, però la squadra sta bene, è una buona condizione fisica e mentale, le prestazioni e i risultati ci stanno dando consapevolezza. Purtroppo la classifica è sempre deficitaria, bisogna continuare a migliorare e soprattutto a fare quei risultati che non solo noi, ma tutto l’ambiente pretende e vorrebbe ottenere”.

Domani iniziativa per le donne: ingresso a 5 euro in tutti i settori: “Tanti auguri a tutte le signore, ci fa piacere che questa iniziativa sia stata pensata e fatta dalla società e la vicinanza anche delle nostre tifose ci fa molto piacere. Sono venute anche in settimana la signora più vecchia abbonata e la più giovane, speriamo di dare quelle soddisfazioni non solo a loro ma a tutti i tifosi, all società e anche a noi stessi”.