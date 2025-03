Verso Juventus-Genoa, Vieira: “Contro le grandi squadre siamo sempre riusciti a competere, voglio una conferma. Il futuro? Prima salviamoci”

Genova. Sabato il Genoa sarà chiamato ad affrontare la Juventus all’Allianz Stadium. I bianconeri sono reduci da un cambio in panchina (dall’ex genoano Thiago Motta a Igor Tudor) e necessitano di inanellare dei risultati utili consecutivi per rientrare nuovamente in zona Champions League. Insomma, per i rossoblù una trasferta particolarmente insidiosa che però per Patrick Vieira va affrontata con serenità e consapevolezza dei propri mezzi.

“Ci aspetta una partita difficile, la qualità della Juventus è tanta e anche il cambiamento di allenatore porta energia – esordisce Vieira -. Credo che noi contro le grandi squadre siamo sempre riusciti a competere: voglio una conferma della squadra su questo punto. La gara non era facile prima con Thiago Motta, non lo è ora con Tudor. Quando c’è il cambiamento di allenatore c’è sempre una risposta del giocatore. La Juve sarà una squadra che avrà energia e aggressività per vincere la partita”.

Il tecnico francese si aspetta quindi continuità dai propri giocatori: “Una squadra che vuole confermare quello che ha fatto nelle ultime settimane. Nell’ultima partita mi è piaciuto tantissimo l’approccio e dobbiamo confermare quello che abbiamo fatto“.

Situazione rientri: “Vitinha ha fatto un lavoro con la squadra, dobbiamo aspettare domani per sapere se farà parte del gruppo. Ekuban ci sarà sicuramente, così come Thorsby. Miretti? È sempre stato presente“.

Data l’assenza di Martin, c’è la probabilità di vedere agire Matturro da terzino sinistro: “È un opzione che abbiamo provato. Può farlo ma è più sicuro a giocare da centrale. Abbiamo provato differenti opzioni, vediamo. Martin è importantissimo per noi ma quando un giocatore è infortunato o squalificato ce n’è sempre uno che può dimostrare di poter fare di più”.

Sul percorso di Onana: “Sta crescendo, per un giocatore è complicato ambientarsi quando arriva in corsa. Ha fatto bene l’ultima partita quando è entrato e ha disputato una bella settimana di lavoro. I centrocampisti stanno lavorando benissimo. Mi piace quando c’è la competizione e fanno tutti in massimo per giocare mettendomi in difficoltà”.

Su Malinovskyi: “Ruslan sta bene ed è pronto a giocare. Gli ultimi mesi ha fatto un grande lavoro ed è un giocatore che può portare tanto alla squadra con la sua qualità tecnica”.

Vieira si è sempre contraddistinto per la sua grande tranquillità dal momento del suo arrivo. Al momento sono 25 punti su 35 quelli conquistati dal tecnico francese: “Sono contento di come i giocatori stanno lavorando sul campo, della struttura della società che lavora attorno alla squadra. Vedo tutto lo staff molto concentrato. Tutti i ragazzi hanno voglia di competere e fare il massimo per la società. Anche questo dà tranquillità. Poi si può vincere e si più perdere. Abbiamo tutti spirito di sacrificio e voglia di lavorare, poi dopo dobbiamo continuare a crescere sui dettagli delle partite che fanno prendere dei punti”.

E sul futuro sulla panchina di domani: “Abbiamo conquistato dei punti però non siamo ancora arrivati al nostro obiettivo: essere in Serie A. Abbiamo un fatto un passo in avanti ma non ho ancora finito. Fino a quando non siamo matematicamente sicuri di stare in Serie A non bisogna parlare del futuro. Posso solo dire di essere contento di come mi sto trovando con la società”.

Infine un piccolo commento sulla nuova maglia del Genoa, omaggio al Boca Juniors e gli Xeneizes, che debutterà proprio a Torino: “La maglia è storica e importantissima. Indossarla sarà prestigioso per tutta la società”.