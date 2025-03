Venerdì 28 marzo metalmeccanici in sciopero: manifestazione dalle 9

Genova. Continua la protesta dei lavoratori metalmeccanici per il rinnovo del contratto di lavoro. Nonostante le mobilitazioni e gli scioperi dei mesi scorsi le posizioni restano distanti con Federmeccanica e Assistal che di fatto non riaprono la trattativa.

Fim, Fiom e Uilm giudicano l’atteggiamento delle controparti, oltre che provocatorio, poco rispettoso nei confronti di tutte le lavoratrici e i lavoratori del comparto che votando la piattaforma sindacale hanno dato dimostrazione di trovare in essa le risposte adeguate per migliorare le proprie condizioni di vita e lavoro.

Per questi motivi Fim Fiom Uilm hanno proclamato 8 ore di sciopero a livello nazionale per venerdì 28 marzo. A Genova si terrà una manifestazione con il concentramento previsto alle ore 9 in piazza Massena a Cornigliano.

Fim, Fiom e Uilm ribadiscono il ruolo fondamentale del contratto collettivo nazionale di lavoro per definire aumenti salariali in grado di tutelare il potere d’acquisto, per estendere i diritti e contrastare la precarietà, per ridurre l’orario di lavoro, per aumentare la tutela in materia di salute e sicurezza anche negli appalti.