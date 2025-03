Vela, I-Zona: la direzione tecnica zonale annuncia un intenso programma di attività

Genova. Ad appena un mese dalla ratifica ufficiale, la Direzione Tecnica Zonale (DTZ) della I Zona della Federazione Italiana Vela ha già messo in moto un programma dinamico e articolato che si estende fino a giugno 2025.

Questo primo semestre sarà dedicato all’osservazione, all’analisi e alla raccolta di dati tecnici fondamentali per pianificare il progetto tecnico zonale che verrà ufficialmente presentato a fine anno.

Il programma punta a consolidare le competenze tecniche e strategiche di atleti, allenatori e ufficiali di regata (in collaborazione con la Formazione Ufficiali di Regata ed il Capo Sezione degli Ufficiali di Regata della I Zona) grazie a sessioni di formazione teorica e momenti di approfondimento pratico sul campo, coinvolgendo esperti qualificati e figure di riferimento nel settore.

Calendario Attività DTZ – Marzo-Giugno 2025

– 11-16 marzo – EUROCUP ILCA

Supporto al Comitato Organizzatore e Formazione Istruttori per Allievi Tirocinanti.

– 29-30 marzo – Corso M.A.R.E.

Circolo Nautico Rapallo

Approfondimento su manovre, sicurezza e gestione mezzi.

Referente: Andrea Boscolo con A.C.A.D.E.M.Y. I Zona

– 5-6 aprile – Corso di aggiornamento sul Regolamento di Regata

Sala Riunioni Palazzina Sport e Salute – I Zona FIV

Per Ufficiali di Regata, Istruttori e Allenatori.

Referente: Formazione Nazionale FIV

– 1-4 maggio – Raduno tecnico classe Fireball

Club del Mare, Diano Marina

Preparazione al Campionato Italiano.

Referente: Diego Negri

– 10-11 maggio – Raduno tecnico Altura

YC Chiavari e LNI Chiavari

Focus su previsioni meteo e tattica di regata.

Referente: Andrea Boscolo

– 11 maggio (pomeriggio) – Corso Regolamento e Tattica di Regata

Yacht Club Italiano

Referenti: Enrico Pilla e Andrea Boscolo con A.C.A.D.E.M.Y.

– 30 maggio – 2 giugno – Raduno tecnico classe ILCA

CN Andora

Referente: Marco Iazzetta

– 14-15 giugno – Raduno tecnico Optimist – I Selezione Zonale

Yacht Club Imperia

Raccolta dati per lo sviluppo tecnico zonale.

Referente: Marco Iazzetta

– 21-22 giugno – Raduno tecnico classe 420

Yacht Club Sanremo

Approfondimento su meteorologia e strategia in vista di Campionati Italiani, Europei e Mondiali.

Referente: Andrea Boscolo

– 28-29 giugno – Raduno tecnico Optimist – II Selezione Zonale

Yacht Club Porto Maurizio

Focus su Regola 42 e sua applicazione.

Referente: Comitato delle Proteste

Obiettivi e Visione.

Questa prima fase rappresenta il momento iniziale di un percorso più ampio che si basa

sull’osservazione, l’analisi e la successiva pianificazione strategica per lo sviluppo tecnico della I° Zona FIV. Ogni appuntamento mira a rafforzare il network della comunità velica, valorizzando conoscenze e competenze specifiche.

Il successo di questa iniziativa dipenderà anche dal coinvolgimento attivo dei Circoli, invitati a promuovere queste attività e collaborare per il raggiungimento degli obiettivi condivisi.

About Direzione Tecnica del Comitato I Zona – Federazione Italiana Vela. Il Comitato della I° Zona FIV sostiene lo sviluppo della vela promuovendo attività formative, tecniche e competitive per i suoi tesserati e Affiliati. Con un focus su atleti e allenatori, la Direzione

Tecnica Zonale si impegna a garantire la crescita tecnica e strategica delle realtà veliche del

territorio, consolidandone i risultati a livello nazionale e internazionale.