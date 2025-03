Vela, Campionato Intercircoli: tutti i protagonisti del primo weekend di confronti

Genova. Si è concluso domenica 9 marzo il primo round del XXXIV Campionato Intercircoli, un fine settimana dominato da venti ballerini e instabili, ma che ha visto il golfo di Genova popolato da 60 barche.

Sabato il Comitato di Regata, dopo due partenze annullate, è riuscito a portare a termine una prova completa. Tutto questo grazie anche all’introduzione di un sistema di boe motorizzate con GPS, che ha permesso un rapido riposizionamento del campo di regata in seguito a salti vento fino a 180°. Il Comitato di Regata, diretto da un impeccabile Stefano Carattino, ci ha creduto fino in fondo. E ci sono riusciti, sfruttando una brezza da SW di circa 7 kn.

Domenica situazione più complicata: inizialmente vento disteso, 7 kn da N, partenze regolari. Poi il vento è calato, per cui il Comitato ha deciso di ridurre il percorso per le classi Metriche (quellle più lente). Per motivi tecnici non si è potuto ridurre il percorso anche per la classe Gran Crociera, la cui la prova è stata annulata per fuori tempo massimo.

Alla fine di questo primo week end di regate, supportato dai main sponsor Assonautica Genova, Cantiere Mostes, Gruppo GE concessionaria e Sestricar, primeggia in classe ORC Regata – Crociera l’X35 ImXtinente di Adelio Frixione, dello Yacht Club Italiano, seguito da Blu Lunetta di Paolo Pasquini (C.V. Santa Margherita) e J LAb di Emilio Miniussi (LNI Chiavari e Lavagna).

In classe ORC – Gran Crociera si è distinto l’Elan 340 Dea Gitana di Guido Arnone e Dino Tosi della LNI Sestri Ponente. A seguire Mirtilla, di Robero Magnone (ANSD) e Mediterranea di Marco Pierucci (C.V. Canottieri Domaso).

In classe metrica A primo posto per Indiana II di Giuseppe Scarfì, LNI Sestri Ponente, seguito da Tittimea di Stefano Mazzarino (ASD il Pontile) e Manny di Roberto Daros (LNI Sestri Ponente). Classe Metrica B: primo Meridiana I di Repetti/Ferrando ( ASDPN ENEL), a pari merito con My Dream di Pietro Conti (LNI Sestri Ponente), seguiti da Mon Reve di Angelo Benvenuto (ANSD). Classe metrica C: primo Zerodieci di Pietro Ciliberti (CN ILVA), a pari merito con Maniman di Alberto Barbieri (ASDPS Prà Sapello), poi Sabik di Mirco Marino (ASDPS Prà Sapello).

Monotipi. Classe Mini 6.50: primo Crazy4You, di Nicoletta Cavaleri, seguito da Tropic Banana di Lucrezia Bocchi e Jamina di Paolo Rabbia. Tutti del Crcolo Nautico Marina Genova Aeroporto CNMGA, che crede e investe in questa classe di pazzi velisti purosangue.

Classe J24: in testa c’è Fi…nalmente, di Olga Finollo (LNI Genova Centro), seguito da Be quiet di Rolando Ballero (LNI Genova Centro) e Crostino di Boero/Ruggerini (LNI Sestri Ponente). Prossimo appuntamento sabato 22 marzo.