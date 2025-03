Vela, Campionato Intercircoli: grande battaglia in tutte le classi

Genova. Lo scorso fine settimana si è tenuto il secondo week-end di regate del XXXIV Campionato Intercircoli, nello specchio acqueo davanti al Waterfront. Le condizioni meteo sono state a dir poco instabili, ma un impeccabile Comitato di Regata, presieduto da Danilo Fiore, ha saputo strappare una bella prova.

Sabato, nonostante le previsioni infauste, il Comitato ha deciso di far uscire comunque le barche, mettendo in mare un campo ben disteso e issando coraggiosamente i segnali di partenza. La prova si è svolta egregiamente, pur con i problemi causati dalle boe motorizzate con GPS e dal motore GPS della barca Comitato, che hanno dimostrato difficoltà con mare formato e vento fresco. Vento da Nord tra i 18 e i 22 nodi, con onda formata: falchetta in acqua, divertimento puro per gli amanti della vela vera.

Domenica, dopo una notte burrascosa, il Comitato ha deciso di issare la bandiera Intelligenza a terra (barche in porto, partenza rinviata), anteponendo la sicurezza dell’evento al desiderio di fare la quarta prova. La barca Comitato è comunque uscita al largo, per verificare che le condizioni del campo e il vento fossero idonei per una regata. Lo scarsissimo vento, l’onda formata e i detriti scaricati in mare dal torrente Bisagno durante la notte hanno portato il Comitato a prendere la decisione migliore: issate le bandiere Intelligenza su Alfa (nessuna regata in giornata).

A questo punto la classifica generale del Campionato, sostenuto da Assonautica Genova, Cantiere Mostes, Gruppo GE concessionaria e Sestricar, vede in ORC Regata un dominante Adelio Frixione su ImXtinente, seguito da Tekno di Piero Arduino e Fremito d’Arja di Marcello de Gaspari. Combattutissima la classe Gran Crociera, con Expess di Tievoli/Renzi Gavagin, Miran di Sergio Somaglia e Dea Gitana di Guido Arnone/Dino Tosi contendersi il primo posto a pari merito. In classe Metrica A Indiana II di Pino Scarfì primeggia incontrastato, così come My Dream di Pietro Conti in Metrica B. Maniman di Alberto Barbieri è sempre primo in Metrica C. Nei monotipo J24 prima Olga Finollo, nei Mini 6.50 Crazy4You di Nicoletta Cavaleri.

Prossimo appuntamento sabato 5 aprile.