Vela, a Rapallo il primo corso per l’Academy della I-Zona

Rapallo. L’A.C.A.D.E.M.Y. I Zona avvia la propria attività con il corso M.A.R.E. – Manovre, Abilità, Regolazione, Esperienza, un appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano affinare le proprie competenze marinaresche e migliorare la gestione dei mezzi di supporto.

L’evento si terrà sabato 29 e domenica 30 marzo 2025 presso il Circolo Nautico Rapallo, offrendo due giornate di lavoro intensivo tra teoria e pratica. Il programma prevede sessioni dedicate alla conduzione dei mezzi di assistenza, manovre fondamentali, comunicazione e gestione di scenari operativi, con particolare attenzione alla sicurezza e alle dinamiche di supporto nelle attività veliche.

Il corso è aperto a atleti interessati a intraprendere il percorso da allenatore, istruttori FIV, volontari di circolo e ufficiali di regata, offrendo un’opportunità unica per consolidare le proprie conoscenze e acquisire una maggiore padronanza del mezzo in condizioni reali.

Le attività si articoleranno in sessioni teoriche e pratiche, con un’organizzazione studiata per garantire il massimo coinvolgimento. Durante la mattina, si alterneranno momenti di approfondimento in aula con esercitazioni in mare, mentre il pomeriggio sarà interamente dedicato alla pratica, includendo esercizi avanzati di gestione del mezzo e simulazioni operative.

Le giornate si concluderanno con un debriefing, utile per analizzare le situazioni affrontate e individuare strategie di miglioramento.

Tra gli argomenti trattati, particolare rilievo sarà dato alla gestione del gommone in condizioni variabili, alle tecniche di ormeggio e disormeggio, alla sicurezza in mare e all’uso della comunicazione radio. La seconda giornata approfondirà invece la navigazione dinamica, l’interazione tra barche e mezzi di supporto e l’uso di strumenti come boe e VHF.

Il corso è aperto a un massimo di 12 partecipanti per garantire un’esperienza diretta e personalizzata. La quota di partecipazione è di 100 euro a persona, comprensiva del pranzo al sacco per entrambe le giornate. Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare il Comitato di Zona all’indirizzo e-mail i-zona@federvela.it.

L’iniziativa segna l’avvio delle attività dell’A.C.A.D.E.M.Y. I Zona, un progetto volto a potenziare le competenze tecniche nel mondo della vela e a fornire strumenti pratici per la gestione delle attività in mare per tutti gli Affiliati ed i Tesserati della I° Zona. Con un approccio altamente operativo, il corso M.A.R.E. si propone di offrire un’esperienza formativa completa, con il supporto di docenti esperti e professionisti del settore.

Un’occasione da non perdere per chi vuole accrescere le proprie capacità, affrontare nuove sfide e vivere il mare con maggiore consapevolezza e sicurezza.