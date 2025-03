Urina sul sedile del bus, l’autista chiama la polizia: denunciato cinquantenne

Genova. Un uomo di cinquant’anni è stato denunciato dalla polizia dopo avere urinato sull’autobus su cui stava viaggiando, costringendo l’autista a interrompere la corsa.

È successo in Valpolcevera. L’autobus stava procedendo in via Bruzzo quando l’autista si è accorto di ciò che stava accadendo e e ha fermato la corsa.

Gli agenti sono arrivati sul posto e lo hanno preso in consegna, nonostante i tentativi di scappare. È stato denunciato per i reati di imbrattamento, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.