Urbanistica, presentate le linee strategiche del Comune di Genova

Genova. Questa mattina, a Palazzo Tursi, sono state presentate le linee strategiche di indirizzo per la pianificazione urbanistica comunale. “Le linee strategiche di indirizzo rappresentano il primo passo per avviare il percorso che porterà la città a dotarsi, nei prossimi anni, di un nuovo piano urbanistico comunale, superando quello attuale, in vigore da dieci anni e ormai non più adeguato alle trasformazioni sociali, economiche, produttive, infrastrutturali, tecnologiche e turistiche in corso, oltre che alle nuove dotazioni di servizi pubblici in fase di realizzazione con il PNRR”, ha spiegato l’assessore all’urbanistica e sviluppo economico Mario Mascia.

Secondo la legge urbanistica regionale 36/1997, i comuni devono adottare due strumenti distinti: il primo è il piano dei servizi e delle infrastrutture (PSI), da definire entro un anno dall’approvazione del piano territoriale regionale ormai imminente. A questo deve seguire il piano urbanistico locale (PUL).

“L’amministrazione – sottolinea Mascia – vuole dotarsi di un piano che consegni alle nuove generazioni una città con una qualità della vita più elevata, sicura e dotata di servizi di qualità per residenti, studenti, lavoratori, investitori e turisti. Per questo, dal 2023 è stato avviato uno studio per aggiornare le norme generali e quelle di conformità urbanistico-edilizia del PUC, rispondendo alle esigenze di flessibilità, semplificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente. Particolare attenzione è stata posta ai servizi pubblici e alla riqualificazione ambientale, ponendo i bisogni delle persone al centro della pianificazione del territorio.

In quest’ottica è già stato adottato il nuovo piano del verde, attualmente in fase di condivisione con la cittadinanza attraverso un ampio processo partecipativo che coinvolge non solo i professionisti del settore, ma anche bambini e ragazzi. Le linee guida, che Genova porterà come modello a livello regionale per il piano territoriale regionale, contribuiranno alla visione della città del futuro, con uno sguardo proiettato fino al 2050. Questo sarà il punto di partenza per un confronto con gli stakeholder e i territori, basato su un’analisi approfondita, supportata da strumenti georiferiti, che ha permesso di fotografare la realtà esistente anche sotto il profilo sociale ed economico, evidenziando fenomeni come la crescita delle PMI innovative.

Le linee strategiche si fondano su alcuni obiettivi chiave per Genova: la valorizzazione del policentrismo, il potenziamento delle connessioni attraverso il recupero della rete di percorsi esistenti, il concetto di ‘città dei 15 minuti’ non solo dal punto di vista della mobilità, ma anche della coesione sociale, e una nuova concezione dello spazio pubblico per migliorare la vivibilità dei quartieri.

Ringrazio tutti i tecnici comunali, in particolare la direzione urbanistica, e tutti coloro che hanno contribuito alla stesura di questo documento di studio approfondito. È un documento aperto, che sarà arricchito dal confronto con i territori per raccogliere nuove proposte e idee”.

Le linee strategiche per Genova 2050 si articolano in quattro direttrici principali, in linea con gli obiettivi del mandato amministrativo:

– **Genova smart**: promozione dell’innovazione tecnologica, attrazione di nuove competenze, sviluppo del sistema infrastrutturale, valorizzazione delle attività tipiche e potenziamento delle infrastrutture digitali.

– **Genova green**: mappatura del rischio climatico, transizione ecologica, valorizzazione del territorio periurbano, rafforzamento del presidio del territorio e promozione della rigenerazione urbana ed extraurbana.

– **Genova blue**: maggiore integrazione tra porto e città, sviluppo della zona logistica semplificata (ZLS) e del retroporto, miglioramento della fruizione delle aree costiere e sostegno alla crescita dell’economia blu, che non riguarda solo il mare, ma anche la gestione delle risorse idriche.

– **Genova friendly**: valorizzazione della prossimità e della sicurezza urbana, incentivazione della residenza in aree abbandonate, potenziamento dei servizi, semplificazione delle normative e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico.

Queste strategie trovano attuazione nel concetto di “città dei 15 minuti”, pensato per ristabilire connessioni spaziali e sociali e valorizzare le identità urbane, frutto del processo di unificazione del 1926, quando 19 comuni autonomi furono aggregati a Genova, a cui si aggiunsero, già nel 1874, sei comuni della bassa Val Bisagno.