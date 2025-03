Unipol, a Genova assemblea e presidio dei sindacati sul nuovo piano industriale

Genova. “Unipol siamo noi” è lo slogan scelto dalle lavoratrici e dai lavoratori del Gruppo per la mobilitazione nazionale che oggi si svolge nelle principali città italiane. Oggi a Milano l’Azienda presenta il primo Piano Industriale della “nuova” Unipol, forte dei risultati economici costruiti con l’impegno di chi ogni giorno ci lavora.

A Genova si è tenuta prima una assemblea sindacale e poi un presidio sotto la sede Siat di via V Dicembre a Genova.

First Cisl Fisac Cgil Uilca Uil denunciano come nel tempo Unipol abbia perso il forte legame con la propria base sociale e abbia basato la sua strategia aziendale su una rigida organizzazione del lavoro e su relazioni industriali autoritarie non equilibrate ed inefficaci.

First Cisl Fisac Cgil Uilca Uil chiedono quindi una completa inversione di tendenza che riporti il Gruppo nell’alveo e nel rispetto di buone prassi sindacali, attenzione ai bisogni ed al percorso di lavoratrici e lavoratori, conciliazione dei tempi vita e lavoro, risultati economici condivisi.