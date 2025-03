“Una vita da social”, il camper della Polizia Postale fa tappa al Porto Antico contro il cyberbullismo

Genova. Il truck con le insegne della Polizia Postale, simbolo di “Una Vita da Social”, ha ripreso il suo percorso attraverso varie province di tutta Italia. A fronte dell’ampio consenso riscosso nelle precedenti edizioni e tenuto conto delle molteplici richieste di intervento sui temi dei social network e del cyberbullismo, è ripartita l’iniziativa itinerante organizzata dalla Polizia Postale e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Quest’anno la XII edizione è partita nel mese di settembre da Cagliari in occasione dell’inizio dell’anno scolastico alla presenza del Presidente della Repubblica. Dopo aver sostato, fra le altre città, a Sanremo in occasione del Festival della canzone italiana, il truck, grazie alla collaborazione della società Porto Antico S.p.a. che ospita e patrocina la manifestazione, si è fermato a Genova il 14 marzo al Porto Antico, a piazzale Mandraccio, dove si è tenuta l’inaugurazione della giornata genovese alla presenza della vicaria della questora Patrizia Bonalumi.

A bordo del truck, allestito con tecnologie di ultima generazione, circa 250 studenti, appartenenti a cinque istituti scolastici genovesi sono stati sensibilizzati sui principali rischi connessi alla navigazione nel web attraverso incontri con operatori della Polizia di Stato specializzati in materia. Un’occasione importante per imparare a navigare in modo responsabile nel mondo digitale che ormai rappresenta un aspetto essenziale della vita odierna dei giovani, ricco di risorse e opportunità, ma da affrontare con le conoscenze necessarie per evitarne le minacce.

La Polizia Stradale ha partecipato all’evento con un proprio gazebo informativo dedicato alla sicurezza stradale. Nell’occasione, gli operatori presenti, con l’utilizzo di un tappeto che riproduce un percorso stradale e di una maschera che riproduce gli effetti dell’alcool, hanno consentito di sperimentare, in sicurezza, gli effetti dell’alcool sulle capacità di movimento e di reazione. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza del rispetto delle norme del Codice della Strada e di promuovere comportamenti responsabili alla guida. Ad impreziosire la manifestazione hanno presenziato le unità cinofile della Polizia di Stato.