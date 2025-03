Un altro incidente nella zona del porto, 51enne investito da un mezzo pesante a Pra’

Genova. Un altro incidente in ambito portuale oggi a Genova. Un uomo di 51 anni è stato investito da un mezzo pesante in via dei Rallisti, nei pressi del porto di Pra’.

È successo intorno alle 12.30. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118, l’ambulanza della Misericordia Ponente insieme a capitaneria di porto e polizia di Stato. Allertato anche l’elisoccorso, che però non ha effettuato il trasporto.

Cosciente, l’uomo ha riportato un trauma toracico e cranico. Gli è stato inizialmente assegnato il codice rosso, poi evoluto in giallo a seguito di stabilizzazione presso il pronto soccorso.

Nonostante lo Psal della Asl 3 sia stato allertato, l’episodio non risulta al momento gestito come un infortunio sul lavoro. L’investimento non è avvenuto sulla viabilità portuale, ma su quella comune soggetta alle norme del codice della strada.

Sempre nel porto di Genova questa mattina un altro operaio di 51 anni è precipitato da un’altezza di quattro metri nel cantiere di Amico & Co. mentre stava montando un ponteggio. Portato in codice rosso al San Martino, è stato ricoverato in rianimazione per poi essere sottoposto a un intervento chirurgico.