Uil, il 13 e 14 marzo la carovana per dire no ai lavoratori fantasma

Genova. “No ai lavoratori fantasma” è la campagna che la UIL sta portando avanti su tutto il territorio nazionale per raccontare un pezzo d’Italia che nessuno vede, ovvero la storia di migliaia di lavoratrici e lavoratori che, a causa del lavoro precario, sono e restano socialmente fantasmi. Dare voce ai giovani, contrastare la precarietà del lavoro e puntare allo sviluppo dei territori è tra le priorità della UIL. Un Tir, brandizzato UIL, diventerà un palco tra conferenze e confronti per offrire alla città e alla regione una discussione per costruire insieme la Liguria del futuro attraverso il lavoro.

La crescita economica non può prescindere dalla tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori. La transizione tecnologica, ecologica e digitale in atto dovrà essere accompagnata da un’analoga transizione sociale che garantisca inclusione, stabilità e sicurezza. contrattazione collettiva deve rimanere il pilastro fondamentale della tutela salariale e dei diritti. I Ccnl firmati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative non solo garantiscono retribuzioni adeguate, ma evitano il dumping salariale e la concorrenza sleale tra le imprese. Servono risposte immediate e concrete che diano dignità alle lavoratrici e ai lavoratori e rilancino il valore del lavoro come elemento centrale della crescita economica e sociale del Paese e dei territori.

Parteciperanno, tra gli altri: il segretario generale della UIL PierPaolo Bombardieri, il segretario organizzativo nazionale UIL Emanuele Ronzoni (nonchè commissario straordinario Uil Liguria), la segretaria nazionale UIL Ivana Veronese, il tesoriere nazionale UIL Benedetto Attili, il presidente del patronato ITAL UIL Giuliano Zignani, il presidente nazionale CAF UIL Giovanni Angileri e il responsabile nazionale UIL Artigianato Mauro Sasso.

Di seguito il programma dell’iniziativa:

GIOVEDI’ 13 MARZO 2025

Ore 11: 00

Saluti istituzionali

Presentazione Iniziativa: Emanuele Ronzoni, Commissario straordinario UIL Liguria

Ore 11:30 Panel sul lavoro di qualità: “No ai lavoratori fantasma”

– PierPaolo Bombardieri Segretario Generale UIL

– Marco Bucci, Presidente Regione Liguria

– Mauro Migliavacca, Sociologia del Lavoro – Università degli Studi di Genova

– Modera: Luca Ponzi, Caporedattore TGR Liguria

Ore 15:00 Panel Salute e sicurezza: “Zero Morti sul Lavoro”

– Ivana Veronese, Segretaria Nazionale UIL

– Stefano Costa, Segretario Nazionale FENEAL UIL

– Mario Mascia, Assessore al Lavoro Comune di Genova

– INAIL

– Modera: Mauro Sasso, Responsabile Nazionale UIL Artigianato

Ore 16:00 Panel RSU: “Verso il rinnovo delle RSU nel Pubblico Impiego”

– Emanuele Ronzoni, Segretario Organizzativo Nazionale UIL

– Rita Longobardi, Segretaria Generale UIL FPL

– Giuseppe D’Aprile, Segretario Generala UIL SCUOLA

– Sandro Colombi, Segretario Generale UILPA

– Attilio Bombardieri, Segretario Generale UILRUA

– Modera: Giada Campus, Responsabile Ufficio stampa UIL Liguria

VENERDI’ 14 MARZO 2025

Ore 10:00 Panel “I servizi alle persone del sistema UIL”

– Benedetto Attili, Tesoriere Nazionale UIL

– Giuliano Zignani, Presidente Nazionale ITAL UIL

– Giovanni Angileri, Presidente Nazionale CAF UIL

– Paola Martini, Responsabile relazioni istituzionali ed organizzative INPS Liguria

– Modera: Giada Campus, Responsabile Ufficio stampa UIL Liguria

Ore 11:30 Panel formazione: “Per una formazione al lavoro efficace”

– Simona Ferro, Assessore alla Formazione Regione Liguria

– Roberto Vegnuti, Centro Studi e Ricerche UILTuCS

– Luca Sabatini, Data Scientist Regione Liguria e Docente universitario.

– Riccardo Serri, Segretario Generale UILTuCS Liguria

– Modera: Matteo Cantile, Direttore Telenord