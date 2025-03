Ubriaco, evade dai domiciliari e prova a sfondare la porta di un appartamento

Genova. È entrato ubriaco in un palazzo e ha iniziato a tempestare di pugni la porta di un appartamento, spaventando gli inquilini e spingendoli a chiamare la polizia.

È successo mercoledì sera intorno alle 20 in via Trensasco, a Molassana. L’uomo, un 27enne cittadino peruviano già sottoposto agli arresti domiciliari, per i reati di furto aggravato e spaccio, ha forzato il portone d’ingresso del palazzo e poi si è messo a colpire con calci e pugni la porta di un appartamento.

A bloccarlo sono stati alla fine gli agenti dell’Upgsp, che lo hanno arrestato per evasione e denunciato per violazione di domicilio e per molestia e disturbo alle persone.

Nella stessa nottata, i poliziotti hanno arrestato un 39enne sorpreso a rovistare all’interno di un’auto e lo hanno immediatamente fermato. il giovane aveva rotto il finestrino di una vettura parcheggiata in via Cantore per poi rubare al suo interno una bicicletta da bambino.