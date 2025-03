Tutto pronto per il Grand Prix delle due valli edizione 2025: in calendario 21 gare podistiche

Genova. Torna anche nel 2025 il Grand Prix delle 2 Valli, un’iniziativa sportiva ormai consolidata e giunta alla sua terza edizione. La rassegna, inserita nel palinsesto di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”, prevede ben 21 gare podistiche in Valle Scrivia e Val Polcevera, in programma da marzo a dicembre, organizzate da 9 associazioni sportive e 3 pro loco con il coinvolgimento attivo di 10 comuni del territorio ligure.

“Il Grand Prix delle 2 Valli vuole promuovere la bellezza naturalistica della Valle Scrivia e della Val Polcevera, valorizzandole attraverso lo sport e l’attività fisica – spiega l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro. – Lo stesso obiettivo, declinato sull’intero territorio ligure da Ventimiglia a Sarzana, è presente nelle linee guida di ‘Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport’, con particolare riferimento alla pratica sportiva ‘outdoor’. Non potevamo, quindi, non rinnovare il sostegno a questa importante kermesse, i cui numeri sono in crescita rispetto alla prima edizione. Sottolineo come, in occasione di questo importante riconoscimento europeo, il Grand Prix delle 2 Valli abbia inserito nuove tappe, a dimostrazione di come in così poco tempo la rassegna sia riuscita a fare presa sui cittadini, gli enti locali e le associazioni del territorio”.

L’ultima edizione, inserita nel palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, ha visto la partecipazione di oltre 2.000 atleti. Il Grand Prix 2025 si preannuncia ancora più entusiasmante, con nuove gare in palinsesto, una partecipazione in costante aumento e l’occasione di far scoprire a tutti la bellezza dei paesaggi liguri attraverso un’esperienza sportiva unica e coinvolgente.

“Dopo lo straordinario successo dell’edizione dello scorso anno il Grand Prix delle 2 Valli continua a crescere ed arricchirsi con nuove e suggestive tappe che, sono sicura, sapranno affascinare tutti i partecipanti – afferma l’assessore allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi. – Il Grand Prix delle 2 Valli si conferma quindi una vetrina straordinaria per la promozione della nostra città e del suo entroterra capaci di attrarre sportivi e non solo in arrivo da ogni parte d’Italia. Le tappe genovesi sono la sintesi perfetta del nostro territorio che, per le sue peculiarità, ci permette di passare da uno scenario urbano ad uno d’altura”.