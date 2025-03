Turismo, la Liguria all’Itb di Berlino: si punta su esperienze e viaggi fuori stagione

Genova. La Liguria si conferma tra le protagoniste alla ITB di Berlino, una delle più importanti fiere mondiali del turismo, con un’offerta sempre più mirata ai trend emergenti del settore. Nello stand istituzionale, realizzato all’interno dell’area ENIT, la Regione presenta un modello turistico ben consolidato, che punta su esperienze autentiche, destagionalizzazione e accessibilità, tutti elementi chiave per rispondere alla crescente domanda internazionale.

Nei primi due giorni della manifestazione, in corso alla Fiera di Berlino fino al 6 marzo, lo stand ha registrato un forte interesse da parte di operatori e buyer stranieri, confermando l’attrattività del territorio ligure ben oltre il turismo balneare. La Regione punta i riflettori sulle esperienze outdoor, dalla rete escursionistica ai percorsi cicloturistici, ma anche su turismo enogastronomico, arte e cultura. Un’offerta che si lega perfettamente alla crescente richiesta di viaggi personalizzati e sostenibili.

«Proseguiamo con grande dinamismo la promozione della Liguria nelle principali fiere internazionali. Dopo essere stati in Norvegia, Paesi Bassi, Spagna e alla Bit di Milano, a distanza di due settimane dalla Free di Monaco di Baviera siamo nuovamente in Germania, a Berlino, per consolidarci nel nostro mercato estero di riferimento: nel 2024 le presenze di turisti tedeschi in Liguria hanno infatti confermato i numeri dell’anno scorso attestandosi a quasi un milione e mezzo su oltre 7,4 milioni di stranieri – dichiara l’Assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – Pasqua con tutti i ponti è imminente e noi saremo pronti ad accogliere tutti coloro che sceglieranno di visitare la Liguria: in particolare la nostra regione si adatta molto bene alle esigenze dei tedeschi in quanto il suo clima eccezionale è perfetto per l’outdoor, forma di turismo che amano moltissimo. La destagionalizzazione, o meglio la stagionalizzazione aperta, è il leitmotiv che i nostri operatori stanno portando avanti: la Liguria va vissuta 365 giorni all’anno nelle località costiere e nei borghi dell’entroterra dove ci si può rilassare, praticare sport, immergersi nella cultura e gustare tutte le nostre eccellenze enogastronomiche».

La presenza ligure a Berlino si inserisce in un trend di crescita del turismo internazionale nella regione. La Germania, già primo mercato per presenze nel 2024, si conferma tra i paesi più legati alla destinazione, un dato che trova riscontro anche nell’interesse manifestato dai buyer e tour operator presenti in fiera. In particolare, cresce l’attenzione verso soggiorni più prolungati, con una permanenza media che in Liguria sfiora i nove giorni, segno di un’offerta sempre più attrattiva e strutturata.

ITB è uno degli appuntamenti più rilevanti per l’industria turistica globale e il principale evento di settore per l’area DACH (Germania, Austria e Svizzera). L’edizione 2024 ha visto la partecipazione di 100.000 visitatori, 5.600 espositori e 1.300 buyer accreditati, con una sezione convegnistica che ha coinvolto oltre 24.000 partecipanti e 400 speaker. Quest’anno la manifestazione tocca la cifra record di 5.800 espositori nazionali e internazionali, il 5% in più rispetto allo scorso, in rappresentanza di oltre 170 Paesi.

L’ITB Berlin Convention, vero think tank del settore, da sempre affronta temi chiave per il futuro del turismo, un filone che proseguirà anche in questa edizione con il tema “The Power of Transition Lives Here”, grazie alla presenza di oltre 400 leader del settore quali Expedia, Google, Booking e Uber, i quali condivideranno il loro know-how in materia di sviluppo.

Con il suo peculiare mix di tradizione e innovazione, la Liguria si presenta alla Fiera di Berlino come una destinazione in continua evoluzione, pronta a intercettare i trend del futuro e a consolidare la sua forte presenza sui mercati internazionali.

Gli espositori presenti nello stand ligure, rappresentativi dell’intero territorio, sono: Arbaspàa S.r.l., Comune di Sanremo, Golfo Paradiso S.r.l., Hotels and Accommodations Liguria Together, PortofinoVacanze e Chiavari Turismo.