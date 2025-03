Turismo, Genova con uno stand all’Internationale Tourismus-Börse di Berlino

Genova. Dopo le vetrine internazionali del TravelExpo di Oslo, FITUR di Madrid e IFTM di Parigi unitamente alla partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano, Genova torna protagonista all’Internationale Tourismus-Börse (ITB) di Berlino.

Una nuova vetrina di assoluto prestigio per la città della Lanterna, unica meta italiana ad essersi aggiudicata il titolo di Best in Travel 2025, presente al Berlin Exhibition Grounds insieme ad ENIT e all’Ambasciata d’Italia a Berlino.

«La partecipazione a ITB Messe di Berlino rappresenta non solo una nuova occasione di promozione della nostra città a livello internazionale, ma anche l’opportunità di consolidare il nostro posizionamento su un mercato di prossimità come quello tedesco per noi strategico – spiega l’assessore comunale al Turismo e Marketing Territoriale Alessandra Bianchi – Lavoriamo per continuare a proporre a tutti i nostri visitatori un’offerta turistica di qualità, variegata ed eterogenea, con particolare attenzione all’aspetto esperienziale oggi sempre più ricercato. Una nuova opportunità per promuovere la nostra Rolli Experience, per vivere Genova ed i suoi palazzi storici da una prospettiva unica, unitamente al suo patrimonio artistico e culturale. Un’offerta che si arricchisce anche con i grandi appuntamenti fieristici come Euroflora, pronta a tornare a “casa” nella sua storica location del Waterfront di Levante. La nostra città – aggiunge l’assessore Bianchi – si conferma una delle destinazione più apprezzate da turisti di tutto il mondo».

Durante la tre giorni della manifestazione, lo stand della Città di Genova ha fatto registrare un forte interesse da parte di operatori e buyer stranieri, confermando così ulteriormente l’attrattività del proprio territorio.