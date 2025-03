Genova. “Cosa chiediamo ai genovesi? Che non se ne freghino di quello che sta succedendo. Quello che avviene in Turchia può avvenire ovunque“. Lidya, 20 anni, è una dei manifestanti della comunità turca che si sono radunati oggi in piazza Matteotti per chiedere la liberazione di Ekrem İmamoğlu, sindaco di Istanbul e principale oppositore politico di Erdoğan, e in solidarietà verso “chi subisce violazioni dei diritti umani e lotta per la giustizia e la democrazia, ovunque si trovi”.

Davanti a Palazzo Ducale si sono ritrovate una cinquantina di persone, in gran parte giovani, con bandiere turche e numerosi cartelli in diverse lingue: “Gridiamo perché hanno silenziato la giustizia”, “La libertà non tace, Imamoglu non è solo”, “Resisto come una turca”, “Erdo-gone”, “Capisci che la situazione è grave quando anche i greci si uniscono alle proteste”.

Molti di loro hanno scelto di coprirsi il volto e hanno chiesto di oscurare i volti nelle foto: “Ci sono mandati di arresto internazionali anche per chi manifesta negli altri Paesi”, hanno spiegato. Alcuni hanno mostrato una spilletta al petto col volto del sindaco arrestato e un fiocchetto rosso. Ad accompagnare la manifestazione anche diversi canti tra cui la Marcia di Smirne che narra l’entrata dell’esercito turco nella città durante la guerra d’indipendenza contro l’Impero Ottomano.

“Molti non si rendono conto di quanto sia grave questa situazione – spiega Lidya, in Italia da otto anni insieme alla madre che lavora come docente universitaria -. Questa repressione in Turchia c’è sempre stata negli ultimi tempi. Io l’ho vissuta da piccola, quando sono andata a manifestare coi miei genitori: mi ricordo che scappavo dalla polizia e avevo portato una bottiglia di latte per pulire il gas al peperoncino dalla faccia della gente. Ora non riesco a dormire pensando che sta succedendo la stessa cosa ai miei parenti e amici. Alcuni di loro hanno la faccia irritata e i lividi dei proiettili sparati dalla polizia. Qualsiasi atto per far sentire la nostra voce è utile”.

“Denunciamo la persecuzione politica di Ekrem İmamoğlu, sindaco eletto di Istanbul, e ci opponiamo a tutti i regimi autoritari che reprimono i diritti fondamentali – recita il messaggio letto in piazza -. Da oltre vent’anni, il potere in Turchia è concentrato nelle mani di un regime che governa con repressione e violazione dei principi democratici. Come cittadini turchi, non possiamo rimanere in silenzio di fronte a queste crescenti minacce alle libertà. Per questo ci opponiamo fermamente all’arresto di Ekrem İmamoğlu, un atto che rappresenta una violazione dei diritti fondamentali, della costituzione, del diritto alla libertà personale, alla sicurezza, alla libertà di espressione, di riunione e di stampa di 87 milioni di persone”.

La manifestazione della comunità turca genovese in piazza Matteotti

“Chiediamo alla comunità internazionale di condannare questi atti e di sostenere chi in Turchia continua a lottare per la democrazia, la giustizia e la dignità umana. Chiediamo il rilascio immediato di Ekrem İmamoğlu. Chiediamo il ripristino della democrazia, della giustizia e delle libertà fondamentali. Ricordiamo al mondo – e a Erdoğan stesso – che la Turchia non appartiene a un solo uomo. Appartiene al suo popolo, e il popolo non sarà messo a tacere. Siamo con İmamoğlu”, concludono.

In rappresentanza del Comune di Genova, per manifestare la solidarietà della città, era presente in piazza l’assessore alle Politiche sociali Enrico Costa.