Disperato per la fine di una storia d’amore, 66enne genovese si affida a un medium che gli porta via oltre 100mila euro

Genova. Disperato per la fine di una relazione durata 15 anni, si affida a un medium che gli promette di essere in grado grazie al potere degli “spiriti della foresta fluviale” (sic!) di farlo tornare insieme all’amata. Ma l’amore ha un prezzo che nel caso della vicenda finita nei giorni scorso con una denuncia in Procura è stato molto alto: oltre 100mila euro e un’auto tenuta tutt’ora in ‘ostaggio’ .

Vittima della maxi truffa (che dovrà essere ora accertata dagli inquirenti) è un genovese di 66 anni che, dopo una vita condivisa con una donna – anche lei genovese – di 13 anni più giovane di lui, viene lasciato. La fine di una relazione può essere molto traumatica e in questo caso lo è al punto che l’uomo va anche in terapia per tentare di elaborare quello che per lui è un vero e proprio lutto. Nel frattempo però, siamo al maggio del 2024, trova su internet la pubblicità di un medium astrologo africano, M. D.

Lo contatta a un numero italiano e M.D. lo rassicura: gli dice che lui è in contatto con gli “spiriti” della foresta pluviale della Guinea, sorta di “diavoli” su cui lui avrebbe agito per farlo tornare con l’amata. Della sua ex il medium fornisce alla vittima anche informazioni mediche piuttosto riservate che che 66enne si dice certo di non avergli mai riferito. Quindi comincia a fidarsi di lui e comincia soprattutto a dargli del denaro oltre a eseguire le prescrizioni del medium che gli ordina alcuni “sacrifici”. Circa il soldi, che servirebbero per ingraziarsi gli spiriti, gli dice che alla fine gli sarebbero stati restituiti.

Lui comincia a pagare e tra maggio e settembre gli versa oltre 75mila euro. A ottobre il miracolo: il 66enne e la donna tornano insieme. Il medium però gli dice che il percorso non è concluso e che è molto rischioso interrompere ora il lavoro degli spiriti, potrebbe essere addirittura “pericoloso”. Completamente soggiogato l’uomo continua a pagare, anche su conti di persone a lui totalmente sconosciute che M.D. gli aveva fornito adducendo problemi informatici sul suo conto corrente.

Finché all’inizio di questo mese, siamo arrivati a marzo 2025, il 66enne dice al sedicente stregone di non aver più soldi: gli ha dato complessivamente oltre 100mila euro e non ha più niente. Così M.D. gli dice che gli deve requisire la macchina in garanzia per il debito non pagato visto che deve ai “diavoli” ancora 12mila euro. E così viene a Genova con un altro uomo, anche lui africano e si portano via l’utilitaria del 66enne che, dal localizzatore, sembra parcheggiata in un box nel milanese. Gli dice anche che “gli spiriti stanno minacciando me e te, quindi devi pagare”.

A quel punto, finalmente, si confida con due amici che gli consigliano di rivolgersi a un avvocato. E così nei giorni scorsi l’uomo, tramite l’avvocato Aldo Nappi, ha presentato denuncia in Procura.