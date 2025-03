Trofeo nazionale Easykart, buona la prima per la scuderia CKC di Carasco

Castelletto di Branduzzo. Primo ed avvincente round del Trofeo Nazionale Easykart, che ha visto sfidarsi 167 piloti sulla pista di Castelletto di Branduzzo, cominciando il sabato con la giornata di prove libere e la domenica con primo race day della stagione.

Buone prestazioni per tutti i piloti della scuderia CKC di Carasco nelle categorie 60cc, 100cc e 125cc.

Grande vittoria per Alessandro De Gaetano nella Categoria 125, vincitore assoluto al termine di un weekend perfetto, che l’ha visto in pole position e vittorioso anche nella Sprint Race.

Nella stessa categoria Riccardo Pollastri mette a punto il sesto posto nelle qualifiche ed il secondo posto nella sprint race; un problema al motore in finale l’ha visto giungere solo settimo sotto la bandiera a scacchi.

Sempre in 125cc Valentino Gaggia, ventesimo nelle qualifiche, guadagna due posizioni nella sprint race ed arriva diciottesimo. In finale recupera posizioni e taglia il traguardo in un ottima tredicesima posizione.

Nella categoria 100cc sono due i piloti della scuderia CKC: Gabriele Solari e Marco Zuccheddu.

Gabriele Solari, al suo esordio nella categoria 100, mette a segno un ventiquattresimo posto nelle qualifiche e purtroppo solo un ventottesimo posto nella Sprint Race a causa di un contatto all’ultimo giro. Finisce la giornata di gara con un ventiduesimo posto sotto la bandiera a scacchi della finale.

Marco Zuccheddu, nonostante la sua poca esperienza nelle competizioni, segna un ventitreesimo posto nelle qualifiche, il diciannovesimo posto nella Sprint race ed il venticinquesimo posto in finale.

La categoria 60 ha visto in pista Giuliano Borracchia e Luca Scaffardi.

Giuliano, diciassettesimo nelle qualifiche, taglia in traguardo della Sprint Race al dodicesimo posto e in finale ancora ottimamente al dodicesimo posto.

Luca, non in perfetta forma fisica, mette a segno il ventunesimo posto nelle qualifiche, tredicesimo nella gara Sprint e quindicesimo in finale.