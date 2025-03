Treni, M5s: “Interruzione sulla Milano Genova penalizza il turismo della Liguria”

Genova. “Come M5S Camera e Senato, lo scorso 26 marzo abbiamo depositato due distinte interrogazioni per sollecitare i Ministeri delle infrastrutture e del turismo a trovare una soluzione per ridurre al minimo i disagi legati ai lavori e alla chiusura del ponte di Bressana Bottarone sul Po, nel pavese. Ne va da sé che per la nostra Liguria non solo questo cantiere penalizzerà i pendolari che si spostano da e verso la Lombardia per studio o lavoro, ma metterà letteralmente in ginocchio il comparto turistico della nostra regione: crediamo anzi che i 180 minuti di percorrenza tra i capoluoghi lombardi e liguri sia una stima per difetto. C’è infatti chi ipotizza fino a 4 ore da Milano a Genova! Corre l’obbligo di ricordare che quando famiglie e lavoratori erano in coda sulle autostrade liguri nell’estate del 2020, la destra fece a gara a chi incolpava di più il Governo Conte 2 per i cantieri necessari a mettere in sicurezza la rete dopo anni di colpevole negligenza del gestore. Oggi che a governare ci sono loro, assistiamo invece a un silenzio assordante: chiediamo per l’ennesima volta misure efficaci per non costringere i cittadini ad assurdi tempi di percorrenza per raggiungere le loro destinazioni”.

Lo dichiara il deputato M5S e già sottosegretario al Mit Roberto Traversi con il senatore pentastellato Luca Pirondini.

“Corre inoltre l’obbligo di ricordare al Governo che, come M5S, avevamo evidenziato le criticità del ponte di Bressana già a marzo del 2024 con un’interrogazione per evidenziare la necessità di avviare lavori meno impattanti per i pendolari che percorrono quella tratta. Inascoltati, oggi Liguria, Lombardia e Piemonte pagano lo scotto dell’immobilismo dell’esecutivo, al quale imputiamo l’ennesima gestione emergenziale dell’infrastruttura sul Po e a fine estate imputeremo anche le perdite con le quali il comparto ricettivo ligure dovrà purtroppo fare i conti”.

“La chiusura, che sarà peraltro totale dal 21 luglio al 29 agosto, cioè in piena stagione turistica, e i conseguenti disagi saranno affrontati anche in Regione Liguria: il nostro capogruppo Stefano Giordano ha infatti richiesto con urgenza la convocazione della III Commissione consiliare per approfondire l’argomento in oggetto alla presenza dell’assessore ai trasporti. L’estate si avvicina: occorre una regia interregionale che tuteli chi vorrà venire al mare in Liguria e chi ogni giorno si sposta per studio o lavoro”, concludono i pentastellati.